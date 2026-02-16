© Regeringen/Sida
 

Sida ska pressa länder att ta emot utvisade

Publicerad 16 februari 2026 kl 09.34

Inrikes. Regeringen vill använda bistånd som påtryckning för att få fler länder att ta tillbaka egna medborgare som utvisats från Sverige. Det framgår av årets regleringsbrev till Sida, rapporterar TT..

Dela artikeln

Utvecklingsmedel ska kunna kopplas till krav på samarbete kring återvändande, frivillig återvandring och "hållbar återintegrering".

Ett av uppdragen är att ta fram metoder där bistånd kan villkoras för att öka samarbetet med ursprungsländer.

"Det är rättvist att vi ställer krav på länder som tar emot hundratals miljoner av skattebetalarnas pengar att också ta emot sina egna medborgare som saknar laglig rätt att vara i Sverige", skriver bistånds- och utrikeshandelsminister Benjamin Dousa (M) i en kommentar till TT.

Regeringen vill också att bistånd i större utsträckning ska främja svenska intressen inom handel samt utrikes- och säkerhetspolitik.

Enligt regeringen genomförs under 2026 den största förändringen av biståndet "någonsin i Sveriges historia".

Biståndsramen sänks från 56 till 53 miljarder kronor. Ukraina väntas få minst 10 miljarder kronor.

Sidas anslag minskar med drygt fyra miljarder till 19,4 miljarder kronor. Med förvaltningsanslaget uppgår budgeten till cirka 21,3 miljarder. Samtidigt ska 19,5 miljarder hanteras direkt av regeringen, jämfört med 16,3 miljarder förra året.

Biståndet till Bolivia, Liberia, Moçambique, Tanzania och Zimbabwe ska fasas ut.

Det tidigare målet att en procent av bruttonationalinkomsten ska gå till bistånd är övergivet. Andelen beräknas preliminärt bli 0,74 procent av BNI 2026.

29-årig lärarinna gruppvåldtogs av elevgäng

Utpressades – tills hon försökte ta sitt liv. Nu misstänks sju personer från bland annat Afghanistan, Rumänien och Irak för dådet.0 Plus

Här sparkar Ahmed sin mamma i huvudet – i direktsändning

Video: Skulle återförenas med sin mor efter sju år. Då angrep 15-åringen henne med sparkar – för att försvara pappans "heder".0 Plus

Banbrytande läkemedel föryngrar människor

Forskarna själva chockade av resultatet. Åldrandet bromsades inte bara – försökspersonernas kroppar blev flera år "yngre".0 Plus

Nyheter från förstasidan

Återvandringsparti tar brittisk opinion med storm

Vill utvisa "miljontals illegala och legala invandrare". Rupert Lowe lämnar Nigel Farages "Reform UK" för att istället satsa på "Restore UK".0 

Ekonominyheter

C-ledaren: Euro ska införas – utan ny folkomröstning

Beskedet från Elisabeth Thand Ringqvist.. "Jag tycker inte vi ska ha en folkomröstning."0 

07:56 Guldpriset på ny rekordnivå
11:01 Kraftiga ras för bitcoin
10:54 Riksbanken rör inte räntan
09:54 Oljepriset rusar efter attacken
10:01 Svensk BNP krymper oväntat
06:10 Svenskar sparar allt mindre
12:00 Idag tar Ica endast kontanter
03:56 USA-börserna kraschar vidare
03:05 USA-inflationen minskar
09:30 Stockholmsbörsen på plus igen
10:48 Börsen fortsätter falla
06:23 Svensk vapenexport slår rekord

Antiwar.com

Utrikespolitiska nyheter med fokus på icke-interventionism.