Sida ska pressa länder att ta emot utvisade

Utvecklingsmedel ska kunna kopplas till krav på samarbete kring återvändande, frivillig återvandring och "hållbar återintegrering".

Ett av uppdragen är att ta fram metoder där bistånd kan villkoras för att öka samarbetet med ursprungsländer.

"Det är rättvist att vi ställer krav på länder som tar emot hundratals miljoner av skattebetalarnas pengar att också ta emot sina egna medborgare som saknar laglig rätt att vara i Sverige", skriver bistånds- och utrikeshandelsminister Benjamin Dousa (M) i en kommentar till TT.

Regeringen vill också att bistånd i större utsträckning ska främja svenska intressen inom handel samt utrikes- och säkerhetspolitik.

Enligt regeringen genomförs under 2026 den största förändringen av biståndet "någonsin i Sveriges historia".

Biståndsramen sänks från 56 till 53 miljarder kronor. Ukraina väntas få minst 10 miljarder kronor.

Sidas anslag minskar med drygt fyra miljarder till 19,4 miljarder kronor. Med förvaltningsanslaget uppgår budgeten till cirka 21,3 miljarder. Samtidigt ska 19,5 miljarder hanteras direkt av regeringen, jämfört med 16,3 miljarder förra året.

Biståndet till Bolivia, Liberia, Moçambique, Tanzania och Zimbabwe ska fasas ut.

Det tidigare målet att en procent av bruttonationalinkomsten ska gå till bistånd är övergivet. Andelen beräknas preliminärt bli 0,74 procent av BNI 2026.