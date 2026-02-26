© Sida
Jakob Granit.

Sidas vd avgår – oklart varför

Publicerad 26 februari 2026 kl 17.46

Inrikes. Regeringen meddelar att Sidas generaldirektör Jakob Granit lämnar sitt uppdrag och placeras på den så kallade Elefantkyrkogården. Någon förklaring till beslutet ges inte.

Dela artikeln

Jakob Granit lämnar posten som generaldirektör för Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete, Sida.

Beskedet kom på torsdagen genom ett pressmeddelande från regeringen.

"Regeringen har efter samråd med generaldirektör Jakob Granit beslutat att han lämnar sitt nuvarande uppdrag och i stället blir generaldirektör i Regeringskansliet", lyder meddelandet.

Vad som ligger bakom förändringen framgår inte.

Samtidigt framhåller regeringen att Granit gjort viktiga insatser under sin tid på myndigheten och att han ska arbeta vidare i som "generaldirektör" i Regeringskansliet. Med andra ord hamnar han på den så kallade Elefantkyrkogården för oönskade toppbyråkrater – som aldrig sparkas på riktigt av politikerna utan bara placeras om till mer eller mindre meningslösa arbetsuppgifter med bibehållen generaldirektörslön.

På Regeringskansliet ska han enligt regeringen "bidra till utvecklingen av den svenska biståndsarkitekturen i ljuset av minskade globala biståndsflöden i en förändrad omvärld".

Granit har lett Sida under en period då myndigheten påbörjat ett omställningsarbete i linje med regeringens reformagenda för biståndet, "Bistånd för en ny era – Frihet, egenmakt och hållbar tillväxt".

Från och med den 27 februari 2026 tar Sidas överdirektör Hanna Hellquist över som vikarierande generaldirektör. Regeringen uppger att en ny ordinarie generaldirektör ska rekryteras genom en öppen ansökningsprocess enligt gängse rutiner.

403 Forbidden

Error 403 Forbidden

Forbidden

Guru Meditation:

XID: 2115180

Varnish cache server

403 Forbidden

Error 403 Forbidden

Forbidden

Guru Meditation:

XID: 2115181

Varnish cache server

Nyheter från förstasidan

Iran bekräftar ayatollans död

Har utlyst 40 dagars landssorg. Ayatollah Ali Khamenei befann sig hemma som vanligt när USA slog till.0 

Ekonominyheter

Ser risker med guldets återkomst: "Det tar bort makten från politikerna"

Skatter, banker och krig hotas.. Nationalekonomens varning när ädelmetallen åter börjar påverka världens valutor.0 

07:56 Guldpriset på ny rekordnivå
11:01 Kraftiga ras för bitcoin
10:54 Riksbanken rör inte räntan
09:54 Oljepriset rusar efter attacken
10:01 Svensk BNP krymper oväntat
06:10 Svenskar sparar allt mindre
12:00 Idag tar Ica endast kontanter
03:56 USA-börserna kraschar vidare
03:05 USA-inflationen minskar
09:30 Stockholmsbörsen på plus igen
10:48 Börsen fortsätter falla
06:23 Svensk vapenexport slår rekord

Antiwar.com

Utrikespolitiska nyheter med fokus på icke-interventionism.