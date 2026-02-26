Sidas vd avgår – oklart varför

Jakob Granit lämnar posten som generaldirektör för Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete, Sida.

Beskedet kom på torsdagen genom ett pressmeddelande från regeringen.

"Regeringen har efter samråd med generaldirektör Jakob Granit beslutat att han lämnar sitt nuvarande uppdrag och i stället blir generaldirektör i Regeringskansliet", lyder meddelandet.

Vad som ligger bakom förändringen framgår inte.

Samtidigt framhåller regeringen att Granit gjort viktiga insatser under sin tid på myndigheten och att han ska arbeta vidare i som "generaldirektör" i Regeringskansliet. Med andra ord hamnar han på den så kallade Elefantkyrkogården för oönskade toppbyråkrater – som aldrig sparkas på riktigt av politikerna utan bara placeras om till mer eller mindre meningslösa arbetsuppgifter med bibehållen generaldirektörslön.

På Regeringskansliet ska han enligt regeringen "bidra till utvecklingen av den svenska biståndsarkitekturen i ljuset av minskade globala biståndsflöden i en förändrad omvärld".

Granit har lett Sida under en period då myndigheten påbörjat ett omställningsarbete i linje med regeringens reformagenda för biståndet, "Bistånd för en ny era – Frihet, egenmakt och hållbar tillväxt".

Från och med den 27 februari 2026 tar Sidas överdirektör Hanna Hellquist över som vikarierande generaldirektör. Regeringen uppger att en ny ordinarie generaldirektör ska rekryteras genom en öppen ansökningsprocess enligt gängse rutiner.