Skatteverket har godkänt att sex barn ska heta Jihad

Beslutet grundar sig på en rättslig vägledning från 2019. Skatteverket menar att namnet kan väcka anstöt i Sverige eftersom det ofta kopplas till jihadism i medier.

– Namnet Jihad, även om det ursprungligen har en väldigt fin innebörd, har omskrivits mycket i media och man kan förknippa namnet med jihadism och liknande, säger Ida Pavljuk på Skatteverket till P4 Malmöhus.

Myndigheten betonar samtidigt att namnet inte är förbjudet.

– Det är inte ett svartlistat namn, det är inte så att vi ser det som ett dåligt namn eller lägger någon värdering i det på så sätt, säger Ida Pavljuk.

Omkring 900 personer i Sverige bär namnet Jihad eller Jehad. Namnet är traditionellt i Mellanöstern och betyder kamp eller strävan.

I ett beslut från förra året skrev Skatteverket att "Jihad är även en strid mot islams fiender och kan därför inte betraktas som ett personnamn".

När ett föräldrapar i Malmö för tre år sedan nekades att ge sin son namnet väckte det kritik.

– Ju fler som heter Jihad desto mindre anstötligt blir det, sade Jan Hjärpe, professor emeritus i islamologi, då till Sydsvenskan.

– Svenskar är överkänsliga mot ordet jihad. För mig handlar ordet om den kamp vi gör för att prioritera familj och annat viktigt, sade barnets pappa.