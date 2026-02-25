© FT BILD/ARKIV
 

Skatteverket har godkänt att sex barn ska heta Jihad

Publicerad 25 februari 2026 kl 10.36

Inrikes. Trots att myndigheten slagit fast att namnet inte ska godkännas har sex barn sedan 2021 registrerats med förnamnet Jihad.

Beslutet grundar sig på en rättslig vägledning från 2019. Skatteverket menar att namnet kan väcka anstöt i Sverige eftersom det ofta kopplas till jihadism i medier.

– Namnet Jihad, även om det ursprungligen har en väldigt fin innebörd, har omskrivits mycket i media och man kan förknippa namnet med jihadism och liknande, säger Ida Pavljuk på Skatteverket till P4 Malmöhus.

Myndigheten betonar samtidigt att namnet inte är förbjudet.

– Det är inte ett svartlistat namn, det är inte så att vi ser det som ett dåligt namn eller lägger någon värdering i det på så sätt, säger Ida Pavljuk.

Omkring 900 personer i Sverige bär namnet Jihad eller Jehad. Namnet är traditionellt i Mellanöstern och betyder kamp eller strävan.

I ett beslut från förra året skrev Skatteverket att "Jihad är även en strid mot islams fiender och kan därför inte betraktas som ett personnamn".

När ett föräldrapar i Malmö för tre år sedan nekades att ge sin son namnet väckte det kritik.

– Ju fler som heter Jihad desto mindre anstötligt blir det, sade Jan Hjärpe, professor emeritus i islamologi, då till Sydsvenskan.

– Svenskar är överkänsliga mot ordet jihad. För mig handlar ordet om den kamp vi gör för att prioritera familj och annat viktigt, sade barnets pappa.

Peter Wahlbeck: SD har sålt sig till Wallenberg

Är nu som vilket liberalt parti som helst, enligt komikern. "Ofattbart att de inte tog chansen att gå till historien." 

Ser risker med guldets återkomst: "Det tar bort makten från politikerna"

Skatter, banker och krig hotas.. Nationalekonomens varning när ädelmetallen åter börjar påverka världens valutor. 

