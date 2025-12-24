© MET
 

Skulle "döda alla" – åkte fast istället

Publicerad 24 december 2025 kl 11.31

Utrikes. Två araber i Storbritannien har fällts för att ha planerat ett terrordåd mot judiska mål i Manchester. Planen inspirerades av de muslimska dåden i Paris 2015 och stoppades efter en omfattande hemlig operation.

Walid Saadaoui, 38, och Amar Hussein, 52, har befunnits skyldiga till att ha planerat en terrorattack mot den judiska församlingen i Manchester, enligt domen i Preston Crown Court. Saadaouis bror Bilel Saadaoui, 36, döms för att inte ha slagit larm om planerna.

Enligt åklagarsidan ville Saadaoui genomföra ett dåd i stil med attackerna i Paris 2015 och såg upp till Abdelhamid Abaaoud. Han ska ha sålt allt han ägde för att finansiera inköp av automatvapen, pistoler och ammunition.

– Han ville kopiera vad Abaaoud hade gjort, sa åklagaren Harpreet Sandhu KC i rätten.

Männen uttryckte att målet var judar och diskuterade attacker mot skolor och församlingar. Saadaoui ska ha sagt till en person han trodde var meningsfrände att ”unga, gamla, kvinnor, äldre, hela gänget, döda dem alla”.

Kontakterna skedde via Facebook och väckte säkerhetstjänstens intresse. MI5 inledde i november 2023 Operation Catogenic och använde en undercoveragent som vann Saadaouis förtroende.

Saadaoui greps i en hemlig insats när han trodde att en vapenleverans skulle genomföras. I rätten hävdade han att han handlat under hot från en högt uppsatt IS-medlem.

– Om planen hade förverkligats skulle konsekvenserna varit katastrofala, har Manchesters biträdande polischef Rob Potts sagt.

Påföljden meddelas den 13 februari.

