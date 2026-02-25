© X
 

Skylten under Trumps tal: "Svarta är inte apor"

Utrikes. Flera demokrater protesterade öppet när president Donald Trump höll sitt årliga tal till kongressen. En ledamot fördes ut ur kammaren efter att ha hållit upp en uppmärksammad skylt med apbudskap.

Redan i inledningen av talet reste sig den demokratiske kongressledamoten Al Green från Texas med en skylt där det stod: "Svarta är inte apor!"

Budskapet syftade på en video som Trump tidigare under månaden delade i sociala medier, där Barack och Michelle Obama framställdes som apor. Inlägget raderades senare, men Trump bad inte om ursäkt.

Green ropade mot talarstolen samtidigt som republikaner buade. Han fördes därefter ut ur kammaren av kongressens ordningspersonal. Det är andra året i rad som han avlägsnas under ett tal av Trump.

När presidenten senare under talet anklagade Demokraterna för att blockera finansieringen av departementet för inrikes säkerhet, DHS, reste sig de demokratiska ledamöterna Rashida Tlaib och Ilhan Omar och ropade:

– Du har dödat amerikaner!

De krävde också att alla dokument kopplade till Jeffrey Epstein skulle offentliggöras.

Trump svarade genom att peka mot demokraternas sida:

– De här människorna är galna.

I talet sade han vidare:

– De har orsakat ännu en demokratisk nedstängning.

– Nu har de stängt myndigheten som ansvarar för att skydda amerikaner från terrorister och mördare. Den amerikanska regeringens första plikt är att skydda amerikanska medborgare, inte illegala invandrare.

När Demokraterna inte applåderade sade presidenten att de borde skämmas.

Flera demokratiska kvinnliga ledamöter bar vitt till stöd för den historiska kvinnorörelsen. Dussintals bar också vita nålar med texten "Release the Epstein files".

Talet varade i nära en timme och 45 minuter och var det längsta som hållits sedan statistik över de årliga presidenttalen i kongressen började föras 1964, enligt The American Presidency Project.

