© FT BILD/ARKIV
 

SL kallade ukrainskt pass "skräp" – ska betala 50.000 kronor

Publicerad 10 mars 2026 kl 10.13

Inrikes. En busschaufför i Stockholms kollektivtrafik anklagas för att ha trakasserat en ukrainsk kvinna efter att ha kommenterat hennes pass. Diskrimineringsombudsmannen kräver nu att Region Stockholm betalar 50.000 kronor i diskrimineringsersättning.

Dela artikeln

Diskrimineringsombudsmannen, DO, riktar krav mot Region Stockholm efter en incident på en SL-buss i oktober 2024.

En ukrainsk kvinna skulle då resa med buss i Stockholm. Eftersom ukrainska medborgare enligt ett beslut i regionens trafiknämnd får använda sitt pass som färdbevis visade hon upp sitt ukrainska pass för föraren.

Enligt DO reagerade chauffören genom att uttala sig nedsättande om dokumentet på ryska:

– Det här är inte ett pass, det här är skräp.

Uttalandet upplevdes av kvinnan som både förnedrande och kränkande, enligt DO.

Region Stockholm bestrider inte att orden yttrades men menar att det rör sig om ett missförstånd. Enligt regionen ska chauffören ha syftat på att passet var slitet och därför behövde bytas ut.

Diskrimineringsombudsmannen gör dock en annan bedömning. Bilder som myndigheten tagit del av visar enligt DO att passet var helt och i gott skick.

Myndigheten anser därför att uttalandet utgör trakasserier med koppling till kvinnans etniska tillhörighet.

– Som resenär i kollektivtrafiken ska man inte behöva utsättas för diskriminering och kränkande uttalanden om sitt ursprung av förare eller annan personal. Det ska vara en självklarhet och det är regionens ansvar att se till att så inte sker, säger Mira-Liv Atie, processförare vid DO, i ett pressmeddelande.

DO kräver att Region Stockholm betalar 50.000 kronor i diskrimineringsersättning.

Regionen har fram till den 23 mars på sig att betala beloppet. Om så inte sker kan myndigheten lämna in en stämningsansökan till tingsrätten.

403 Forbidden

Error 403 Forbidden

Forbidden

Guru Meditation:

XID: 449338846

Varnish cache server

403 Forbidden

Error 403 Forbidden

Forbidden

Guru Meditation:

XID: 449338847

Varnish cache server

Nyheter från förstasidan

Iran: Vi bestämmer när kriget är slut – inte Trump

Svaret på presidentens besked att det snart kan vara över. "Amerikanska styrkor kommer inte avsluta kriget."0 

Ekonominyheter

Uppgift: Stegras pengar tar slut inom veckor

Prognosen: Konkurs redan i vår.. Gröna svenska jätten är nere för räkning, rapporterar Bloomberg.0 

07:56 Guldpriset på ny rekordnivå
11:01 Kraftiga ras för bitcoin
10:54 Riksbanken rör inte räntan
09:54 Oljepriset rusar efter attacken
10:01 Svensk BNP krymper oväntat
06:10 Svenskar sparar allt mindre
12:00 Idag tar Ica endast kontanter
03:56 USA-börserna kraschar vidare
03:05 USA-inflationen minskar
09:30 Stockholmsbörsen på plus igen
10:48 Börsen fortsätter falla
06:23 Svensk vapenexport slår rekord

Antiwar.com

Utrikespolitiska nyheter med fokus på icke-interventionism.