© Khamenei.ir
Det är oklart om Ali Larijani lever eller är död.

Slog larm om falsk flagg-attack – mördades av Israel

Publicerad 17 mars 2026 kl 09.47

Utrikes. Fria Tider rapporterade i går om att den iranska säkerhetstoppen Ali Larijani varnade för att en falsk flagg-attack i stil med elfte september-attackerna planeras. I natt dödades han i en riktad israelisk bombattack.

Dela artikeln

Ali Larijani, som ingick i Irans högsta säkerhetsledning, utsattes för ett israeliskt flyganfall under natten.

Enligt israeliska källor riktades attacken mot honom, och nu bekräftar Israel att Larijani avlidit, enligt AP.

Attacken kom efter att Larijani i ett inlägg på X i söndags varnat för vad han beskrev som en planerad provokation, vilket Fria Tider rapporterade om på måndagen. Inlägget har setts av över 4 miljoner människor och fått nästan 100.000 gilla-markeringar.

"Jag har hört att de kvarvarande medlemmarna i Epsteins nätverk har utformat en sammansvärjning för att skapa en händelse liknande 11 september och skylla den på Iran", skrev han.

Han framhöll samtidigt att Iran inte riktar sig mot den amerikanska befolkningen.

"Iran motsätter sig i grunden sådana terroristiska planer och har inget krig med det amerikanska folket".

Även chefen för Basij-styrkan, Gholamreza Soleimani, dödades i samma veva som Ali Larijani.

Artikeln har uppdaterats efter att dödsfallet bekräftats.

403 Forbidden

Error 403 Forbidden

Forbidden

Guru Meditation:

XID: 151194603

Varnish cache server

403 Forbidden

Error 403 Forbidden

Forbidden

Guru Meditation:

XID: 151194604

Varnish cache server

Antiwar.com

Utrikespolitiska nyheter med fokus på icke-interventionism.