Ali Larijani, som ingick i Irans högsta säkerhetsledning, utsattes för ett israeliskt flyganfall under natten.

Enligt israeliska källor riktades attacken mot honom, och nu bekräftar Israel att Larijani avlidit, enligt AP.

Attacken kom efter att Larijani i ett inlägg på X i söndags varnat för vad han beskrev som en planerad provokation, vilket Fria Tider rapporterade om på måndagen. Inlägget har setts av över 4 miljoner människor och fått nästan 100.000 gilla-markeringar.

"Jag har hört att de kvarvarande medlemmarna i Epsteins nätverk har utformat en sammansvärjning för att skapa en händelse liknande 11 september och skylla den på Iran", skrev han.

I’ve heard that the remaining members of Epstein’s network have devised a conspiracy to create an incident similar to 9/11 and blame Iran for it. Iran fundamentally opposes such terrorist schemes and has no war with the American people. — Ali Larijani | علی لاریجانی (@alilarijani_ir) March 15, 2026

Han framhöll samtidigt att Iran inte riktar sig mot den amerikanska befolkningen.

"Iran motsätter sig i grunden sådana terroristiska planer och har inget krig med det amerikanska folket".

Även chefen för Basij-styrkan, Gholamreza Soleimani, dödades i samma veva som Ali Larijani.

Artikeln har uppdaterats efter att dödsfallet bekräftats.