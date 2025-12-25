SMHI varnar för stormvindar

Publicerad 25 december 2025 kl 11.52

Inrikes. SMHI har utfärdat en gul vindvarning inför lördagen då vinden väntas nå stormstyrka i byarna i delar av Sverige.

Dela artikeln

Området som berörs är norra Dalarna, norra Hälsingland och vidare norrut över Norrland.

”Under lördagen mycket blåsigt med västlig vind och mycket hårda vindbyar, tidvis även stormbyar” skriver SMHI.

Våldtäktsman orkade inte få mer stryk i fängelset – tog livet av sig

Kastade in handduken efter två år bakom galler. Dömde asylsökaren blev 33 år.0 Plus

Sveriges elever bäst – om man räknar bort invandrarna

Resultaten från internationella testet chockar. Skolforskare: "Herregud."0 Plus

Här välkomnar dömde pederasten och hans gaypartner sin nya surrogat-son

"Djupt bekymrande." Video med gayparets "surrogatresa" väckte äckel – sen kom hela sanningen fram.0 Plus

Nyheter från förstasidan

Hel generation unga skuldsätts för Ukraina

Ska betala 30 miljarder i ränta per år. Politikernas kraftmätning blir dyr för dagens unga – långt in i framtiden.0 

Ekonominyheter

Fredrik Wikingsson plockar ut 200 miljoner i utdelning

Vänsterkomikerns klipp.. Nu delar han ut 200 miljoner kronor i utdelning till sig själv – och "pallar inte att snacka om pengar".0 

07:56 Guldpriset på ny rekordnivå
11:01 Kraftiga ras för bitcoin
10:54 Riksbanken rör inte räntan
09:54 Oljepriset rusar efter attacken
10:01 Svensk BNP krymper oväntat
06:10 Svenskar sparar allt mindre
12:00 Idag tar Ica endast kontanter
03:56 USA-börserna kraschar vidare
03:05 USA-inflationen minskar
09:30 Stockholmsbörsen på plus igen
10:48 Börsen fortsätter falla
06:23 Svensk vapenexport slår rekord

Antiwar.com

Utrikespolitiska nyheter med fokus på icke-interventionism.