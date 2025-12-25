SMHI varnar för stormvindar

Området som berörs är norra Dalarna, norra Hälsingland och vidare norrut över Norrland.
”Under lördagen mycket blåsigt med västlig vind och mycket hårda vindbyar, tidvis även stormbyar” skriver SMHI.
Inrikes. SMHI har utfärdat en gul vindvarning inför lördagen då vinden väntas nå stormstyrka i byarna i delar av Sverige.
