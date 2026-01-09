Snabbtest: Nyberg (SD) var knarkpåverkad

Polisen fattade misstankar om både rattfylleri och narkotikapåverkan när patrullen mötte Katja Nyberg efter en trafikincident i slutet av december.

Polisens alkomätare gav inget utslag, men enligt åklagaren fungerade testet inte korrekt och därför togs blod- och urinprov på polisstationen.

– Snabbtesterna indikerar på det som är anmält, det är det som leder till att man skickar in det för vidare analys, säger överåklagare Anders Jakobsson till Aftonbladet.

Katja Nyberg, som tidigare var polis och som har profilerat sig som tuff i frågor som rör lag och ordning, har uppgett att händelsen handlade om en viltolycka. Men den beskrivningen delas inte av åklagaren.

– Det var ingen viltolycka. Vad jag har förstått så ska hon ha väjt för något mindre djur, en råtta eller något. Det var inget rådjur, älg eller något annat, säger han.

Enligt Aftonbladets uppgifter påträffade polisen även en påse med vitt pulver vid en kroppsvisitation på polisstationen. Åklagaren bekräftar att en misstänkt narkotikapåse tagits i beslag och skickats på analys. Även proverna från Nyberg analyseras nu, med besked väntat nästa vecka.

Transportstyrelsen har uppgett att Katja Nybergs körkort omhändertogs den 28 december på grund av misstanke om trafiknykterhetsbrott, vilket innebär att hon tills vidare inte får köra bil.

Riksdagskvinnan förnekar brott. I en tidigare skriftlig kommentar till SVT har hon sagt:

"Under mellandagarna råkade jag ut för en viltolycka med bilen. I samband med detta fick jag åka ner till polisstationen och blåsa för alkohol som då inte visade något utslag. Det är därför med stor förvåning som jag tar del av det som nu skrivs om mig och den här händelsen. Enheten för särskilda utredningar tittar nu på det här, vilket jag välkomnar eftersom jag inte känner igen mig i detta."

Hennes advokat har uppgett att Nyberg inte delgivits någon misstanke och bestrider uppgifterna om narkotika.