© FT BILD/ARKIV
Katja Nyberg.

Snabbtest: Nyberg (SD) var knarkpåverkad

Publicerad 9 januari 2026 kl 13.43

Inrikes. Riksdagskvinnan Katja Nyberg (SD) säger att hon inte "känner igen sig" i bilden av att hon greps av polis för misstänkt rattfylla och att en påse kokain då påträffades. Men snabbtester som gjordes efter gripandet visade misstänkt narkotikapåverkan – och åklagaren avfärdar hennes uppgifter om en "viltolycka".

Dela artikeln

Polisen fattade misstankar om både rattfylleri och narkotikapåverkan när patrullen mötte Katja Nyberg efter en trafikincident i slutet av december.

Polisens alkomätare gav inget utslag, men enligt åklagaren fungerade testet inte korrekt och därför togs blod- och urinprov på polisstationen.

– Snabbtesterna indikerar på det som är anmält, det är det som leder till att man skickar in det för vidare analys, säger överåklagare Anders Jakobsson till Aftonbladet.

Katja Nyberg, som tidigare var polis och som har profilerat sig som tuff i frågor som rör lag och ordning, har uppgett att händelsen handlade om en viltolycka. Men den beskrivningen delas inte av åklagaren.

– Det var ingen viltolycka. Vad jag har förstått så ska hon ha väjt för något mindre djur, en råtta eller något. Det var inget rådjur, älg eller något annat, säger han.

Enligt Aftonbladets uppgifter påträffade polisen även en påse med vitt pulver vid en kroppsvisitation på polisstationen. Åklagaren bekräftar att en misstänkt narkotikapåse tagits i beslag och skickats på analys. Även proverna från Nyberg analyseras nu, med besked väntat nästa vecka.

Transportstyrelsen har uppgett att Katja Nybergs körkort omhändertogs den 28 december på grund av misstanke om trafiknykterhetsbrott, vilket innebär att hon tills vidare inte får köra bil.

Riksdagskvinnan förnekar brott. I en tidigare skriftlig kommentar till SVT har hon sagt:

"Under mellandagarna råkade jag ut för en viltolycka med bilen. I samband med detta fick jag åka ner till polisstationen och blåsa för alkohol som då inte visade något utslag. Det är därför med stor förvåning som jag tar del av det som nu skrivs om mig och den här händelsen. Enheten för särskilda utredningar tittar nu på det här, vilket jag välkomnar eftersom jag inte känner igen mig i detta."

Hennes advokat har uppgett att Nyberg inte delgivits någon misstanke och bestrider uppgifterna om narkotika.

TV4-kvinnans hemliga extraknäck: Internationell lyxhora

Efter sexköpsåtalet mot Jens B Nordström. Kvinnlig programledare i blåsväder – nu råder återigen dålig stämning i TV4-huset.0 Plus

Vänsterjournalistens vändning – när han får frågor om narkotika

ETC:s Christoffer Röstlund ringde för att ställa frågor om privatlivet. Då fick han obehagliga motfrågan av Nick Alinia.0 Plus

Ingvar Carlsson: Vi försökte stoppa invandringen 1989 – Ulf Kristersson med flera motarbetade oss

Tidigare S-statsministern tar bladet från munnen. Luciabeslutet stoppade inflödet – då krävde nuvarande M-ledarna "öppna gränser".0 Plus

Nyheter från förstasidan

Pappa varnade grannarna för "Vilma" redan 2021 – dömdes för förtal

Andersson polisanmälde folk som slog larm om honom. Mannen fick betala 15.000 kronor i skadestånd till pedofiltransvestiten.0 

Ekonominyheter

Coop höjde priserna mest under 2025

Stora skillnader mellan matkedjorna.. Så mycket ökade priserna under förra året.0 

07:56 Guldpriset på ny rekordnivå
11:01 Kraftiga ras för bitcoin
10:54 Riksbanken rör inte räntan
09:54 Oljepriset rusar efter attacken
10:01 Svensk BNP krymper oväntat
06:10 Svenskar sparar allt mindre
12:00 Idag tar Ica endast kontanter
03:56 USA-börserna kraschar vidare
03:05 USA-inflationen minskar
09:30 Stockholmsbörsen på plus igen
10:48 Börsen fortsätter falla
06:23 Svensk vapenexport slår rekord

Antiwar.com

Utrikespolitiska nyheter med fokus på icke-interventionism.