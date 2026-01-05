Somaliland stöder USA:s militära insatser mot Venezuela

Uttalandet kommer från Somalilands utrikesministerium och publicerades i ett officiellt pressmeddelande den 4 januari 2026.

I pressmeddelandet slår somalierna fast att man står bakom USA i vad man beskriver som ”kalibrerade internationella åtgärder” för att återställa "demokrati och rättsstat i Venezuela".

”Regeringen i Republiken Somaliland bekräftar sin principiella samordning med USA till stöd för kalibrerade internationella åtgärder som syftar till att återupprätta konstitutionell ordning, demokratisk legitimitet och rättsstatsprincipen i Venezuela”, heter det i uttalandet.

Vidare framhåller somalierna att ett USA-lett agerande, i samarbete med regionala och multilaterala aktörer, kan bidra till att minska humanitärt lidande och bekämpa gränsöverskridande brottslighet.

”Ansvarsfullt USA-lett engagemang, genomfört i samordning med regionala och multilaterala partners, kan bidra till att lindra humanitärt lidande, motverka transnationella kriminella nätverk och stödja en fredlig, venezuelanskledd övergång baserad på suveränitet, ansvarstagande och respekt för mänskliga rättigheter”, skriver utrikesministeriet.

Somaliland, som utropade sin självständighet från Somalia 1991, saknar internationellt erkännande och betraktas formellt som en del av Somalia. Enligt internationella källor är territoriet i dagsläget endast erkänt av Israel, vilket gör stödet till USA:s militära agerande diplomatiskt uppseendeväckande.