Bråket mellan Madrid och Berlin har tagit fart efter ett möte i Vita huset den 3 mars.

Friedrich Merz kritiseras för att ha förnedrat sig genom att ösa beröm över den amerikanske presidenten och hans nya krig mot Iran, som bryter mot folkrätten.

Under en presskonferens kritiserade Donald Trump Spaniens regering och hotade med handelsåtgärder mot landet. Detta som hämnd för att spanjorerna inte velat låta USA använda spanska militärbaser under kriget.

Merz stod bredvid men gick inte i svaromål mot USA:s president. Det har väckt stark irritation i Spanien.

I en intervju med Politico riktar vice premiärminister Yolanda Díaz hård kritik mot den tyske förbundskanslern.

– Vad Europa behöver i dag är ledarskap, inte vasaller som svär trohet till Trump, säger hon.

"Pinsamt": Medial tysk oro över kanslerns smörande för Trump:



Friedrich Merz är eld och lågor över nya storkriget i Mellanöstern.



Beteendet i Vita huset skämmer ut hela Europa, konstaterar Der Spiegel. https://t.co/qEPB3glh6l — Fria Tider (@friatider) March 5, 2026

Konflikten har förvärrats av kriget mellan USA, Israel och Iran. Den spanska regeringen har krävt att EU tydligare ska fördöma attackerna.

– Artikel 1 i FN-stadgan är tydlig om vad som definierar ett illegitimt krig. Varje EU-ledare borde tala klarspråk i försvar av folkrätten, säger Yolanda Díaz.

Friedrich Merz står Israel mycket nära och har haft svårt att dölja sin förtjusning över anfallskriget, som nu skapar kaos i Mellanöstern och hotar världsekonomin.

– Iran är centrum för internationell terrorism. Detta centrum måste stängas ned, och amerikanerna och israelerna gör det på sitt sätt, säger den tyske kanslern.