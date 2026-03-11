© Vita huset
Förbundskansler Merz beteende i Vita huset har väckt uppmärksamhet.

Spanien: Tyskland är en amerikansk vasallstat

Publicerad 11 mars 2026 kl 12.47

Utrikes. Tysklands förbundskansler Friedrich Merz möter hård kritik från den spanska regeringen efter ett inställsamt möte med USA:s president Donald Trump. Spaniens vice premiärminister Yolanda Díaz anklagar nu EU-ledare för att helt underordna sig Washington.

Dela artikeln

Bråket mellan Madrid och Berlin har tagit fart efter ett möte i Vita huset den 3 mars.

Friedrich Merz kritiseras för att ha förnedrat sig genom att ösa beröm över den amerikanske presidenten och hans nya krig mot Iran, som bryter mot folkrätten.

Under en presskonferens kritiserade Donald Trump Spaniens regering och hotade med handelsåtgärder mot landet. Detta som hämnd för att spanjorerna inte velat låta USA använda spanska militärbaser under kriget.

Merz stod bredvid men gick inte i svaromål mot USA:s president. Det har väckt stark irritation i Spanien.

I en intervju med Politico riktar vice premiärminister Yolanda Díaz hård kritik mot den tyske förbundskanslern.

– Vad Europa behöver i dag är ledarskap, inte vasaller som svär trohet till Trump, säger hon.

Konflikten har förvärrats av kriget mellan USA, Israel och Iran. Den spanska regeringen har krävt att EU tydligare ska fördöma attackerna.

– Artikel 1 i FN-stadgan är tydlig om vad som definierar ett illegitimt krig. Varje EU-ledare borde tala klarspråk i försvar av folkrätten, säger Yolanda Díaz.

Friedrich Merz står Israel mycket nära och har haft svårt att dölja sin förtjusning över anfallskriget, som nu skapar kaos i Mellanöstern och hotar världsekonomin.

– Iran är centrum för internationell terrorism. Detta centrum måste stängas ned, och amerikanerna och israelerna gör det på sitt sätt, säger den tyske kanslern.

403 Forbidden

Error 403 Forbidden

Forbidden

Guru Meditation:

XID: 469358669

Varnish cache server

403 Forbidden

Error 403 Forbidden

Forbidden

Guru Meditation:

XID: 469358670

Varnish cache server

Nyheter från förstasidan

Berömde kulturministern – petas som programledare för Kulturnytt

Sveriges Radio anklagas för politiskt hyckleri. "SR:s gräns för ställningstaganden är generös – så länge de går åt vänster."0 

Ekonominyheter

Uppgift: Stegras pengar tar slut inom veckor

Prognosen: Konkurs redan i vår.. Gröna svenska jätten är nere för räkning, rapporterar Bloomberg.0 

07:56 Guldpriset på ny rekordnivå
11:01 Kraftiga ras för bitcoin
10:54 Riksbanken rör inte räntan
09:54 Oljepriset rusar efter attacken
10:01 Svensk BNP krymper oväntat
06:10 Svenskar sparar allt mindre
12:00 Idag tar Ica endast kontanter
03:56 USA-börserna kraschar vidare
03:05 USA-inflationen minskar
09:30 Stockholmsbörsen på plus igen
10:48 Börsen fortsätter falla
06:23 Svensk vapenexport slår rekord

Antiwar.com

Utrikespolitiska nyheter med fokus på icke-interventionism.