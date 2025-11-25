Stal miljoner av Alexander Isak – får betala tillbaka 12 kronor

Det handlar om bröderna Valentino och Giacomo Nikolov, deras syster Jela Jovanovic och hennes son Charlie Jovanovic.

Det "italienska" gänget reste enligt BBC News till Storbritannien med färja i mars 2024 och använde en husbil som bas vid rastplatserna Scotch Corner och Durham, samtidigt som de körde runt med en annan bil för att spana på och råna välbärgade hushåll.

Den 31 mars slog de till mot en villa på Clayton Road i Jesmond, Newcastle, där ägarna var bortresta. Där kom de över värdesaker för mer än en miljon pund – designerkläder, väskor, smycken och bland annat en brittisk ordensmedalj. Nästa natt bröt de sig in i ett hus på en inhägnad gata i Whitburn i South Tyneside och stal väskor, smycken och skor värda över 100.000 pund.

Den 4 april, efter att ha spanat in Newcastle Uniteds träningsanläggning i två dagar, tog de sig sedan in i Alexander Isaks hem i Darras Hall. Där försvann 10.000 pund i kontanter, smycken värda 68.000 pund och anfallarens Audi RS6, värderad till 120.000 pund.

Åklagaren beskrev ligan som professionella turnéinbrottstjuvar. De bar handskar och masker, slog av sina telefoner när de närmade sig målen och satte en stulen registreringsskylt – fastsatt med gummiband – på bilen de använde vid inbrotten. Den 13 april greps de i området kring Birmingham.

Valentino Nikolov nekade till brott men fälldes av en jury. De tre övriga erkände. I maj 2025 dömdes de fyra till fängelsestraff på mellan sex och tio år.

Vid en särskild förhandling i Newcastle Crown Court slog åklagaren Daniel Cordey fast att var och en av de fyra hade "gynnats" av brotten till ett värde av 1.266.285,93 pund, baserat på offrens uppgifter om vad som stulits.

Men bara Charlie Jovanovic hade några pengar att ta ifrån – 1.135,50 pund som redan beslagtagits av polisen. Han ålades att betala det beloppet, annars riskerar han 14 dagar extra i fängelse.

De tre andra saknade enligt domstolen både pengar och tillgångar. Därför sattes deras återbetalning till ett nominellt symbolbelopp på 1 pund var, med sju dagars fängelse i förvandlingsstraff om pengarna inte betalas.

Domaren Robert Spragg markerade samtidigt att frågan inte är avslutad om ligan dyker upp med pengar längre fram:

– Om de i framtiden till exempel kör runt i Italien i en snabb bil eller äger en fastighet kan åklagarna begära nya processer för att driva in den utestående summan, sade han enligt BBC News.