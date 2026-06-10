Stenergard i Saudiarabien och fördömer "Irans olagliga attacker"

På sociala medier har Maria Malmer Stenergard lagt ut bilder från sitt möte med Faisal bin Farhan i den hårdföra islamistiska diktaturen.
"Jag bekräftade återigen Sveriges solidaritet med Kungariket Saudiarabien efter Irans olagliga attacker", skriver hon.
Med "Irans olagliga attacker" syftar den Israel-närstående ministern på de försvarsattacker som Iran genomför efter att Israel och USA startat ett olagligt aggressionskrig mot landet.
"Vi talade också om jämställdhet och klimatförändringar", fortsätter Stenergard.
Much appreciated meeting with H.H. @FaisalbinFarhan in Riyadh. I reaffirmed Sweden’s solidarity with the Kingdom of Saudi Arabia following Iran’s illegal attacks. We discussed the developments as well as possible solutions in the strait of Hormuz. We also talked about gender… pic.twitter.com/4DbLxyec3J
— Maria M Stenergard (@MariaStenergard) June 10, 2026