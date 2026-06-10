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Stenergard i Saudiarabien och fördömer "Irans olagliga attacker"

Publicerad 10 juni 2026 kl 11.28

Utrikes. Utrikesminister Maria Malmer Stenergard (M) har haft ett möte med sin saudiska motsvarighet i Riyadh. Under samtalet fördömde hon "Irans olagliga attacker" och bekräftade "Sveriges solidaritet" med Saudiarabien.

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På sociala medier har Maria Malmer Stenergard lagt ut bilder från sitt möte med Faisal bin Farhan i den hårdföra islamistiska diktaturen.

"Jag bekräftade återigen Sveriges solidaritet med Kungariket Saudiarabien efter Irans olagliga attacker", skriver hon.

Med "Irans olagliga attacker" syftar den Israel-närstående ministern på de försvarsattacker som Iran genomför efter att Israel och USA startat ett olagligt aggressionskrig mot landet.

"Vi talade också om jämställdhet och klimatförändringar", fortsätter Stenergard.

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