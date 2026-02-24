© MP/Pressbild
Åsa Lindhagen (MP).

Stockholms lärare ska utbildas i "rasism"

Publicerad 24 februari 2026 kl 13.11

Inrikes. Stockholms stad lanserar en ny diplomutbildning i arbete mot "rasism". Bakgrunden till miljonsatsningen är att uppgifter som cirkulerar bland politiker gör gällande att "rasistiska" skämt förekommer bland eleverna.

Dela artikeln

Tidigare i år drog staden igång en HBTQ-utbildning för kommunala verksamheter. Nu är nästa steg en särskild utbildning med fokus på rasism, där skolor och förskolor ska kunna genomgå en kurs och därefter bli diplomerade.

– Kursen ska gå ut brett i hela staden, säger Åsa Lindhagen (MP), miljö- och klimatborgarråd i Stockholm, till Dagens Nyheter.

Enligt Lindhagen visar stadens egen genomgång att "rasism" har blivit mer synlig i skolmiljöer och att personal upplever osäkerhet inför hur ämnet ska hanteras.

– När rasismen ökar i samhället ökar den i skolan. Vi måste ta krafttag mot den typ av normalisering som finns, säger hon.

Kartläggningen pekar bland annat på att rasistiska uttryck kan förekomma i form av skämt ("skämtkultur"), att problem finns redan i förskolan och att vuxna inte alltid har barnens förtroende i dessa frågor.

Utbildningen ingår i en bredare strategi mot rasism. Staden har nyligen antagit sin första handlingsplan på området och avsatt 1,7 miljoner kronor till utbildningsförvaltningen för arbetet. Själva diplomutbildningen mot rasism och den tidigare hbtqi-certifieringen beräknas kosta 450.000 kronor.

Exakt datum för lanseringen är ännu inte fastställt, men enligt staden befinner sig utbildningen i slutfasen och ska presenteras inom kort.

Här sparkar Ahmed sin mamma i huvudet – i direktsändning

Video: Skulle återförenas med sin mor efter sju år. Då angrep 15-åringen henne med sparkar – för att försvara pappans "heder".0 Plus

Två Dumpen-uthängda döda – på några dagar

Hängdes ut som pedofiler. "Han tog sitt liv så fort han fick möjlighet."0 Plus

Peter Wolodarski fick kritiska frågor – sprang och gömde sig

"Vem är du?" Skräckslagne DN-chefen satte sig och tryckte bakom ett skåp.0 Plus

Nyheter från förstasidan

SCB: Sveriges befolkning fortsätter växa – helt genom massinvandring

90.000 nya invandrare under 2025. Ukrainare ligger bakom minskningen från året innan, konstaterar SCB.0 

Ekonominyheter

Ser risker med guldets återkomst: "Det tar bort makten från politikerna"

Skatter, banker och krig hotas.. Nationalekonomens varning när ädelmetallen åter börjar påverka världens valutor.0 

07:56 Guldpriset på ny rekordnivå
11:01 Kraftiga ras för bitcoin
10:54 Riksbanken rör inte räntan
09:54 Oljepriset rusar efter attacken
10:01 Svensk BNP krymper oväntat
06:10 Svenskar sparar allt mindre
12:00 Idag tar Ica endast kontanter
03:56 USA-börserna kraschar vidare
03:05 USA-inflationen minskar
09:30 Stockholmsbörsen på plus igen
10:48 Börsen fortsätter falla
06:23 Svensk vapenexport slår rekord

Antiwar.com

Utrikespolitiska nyheter med fokus på icke-interventionism.