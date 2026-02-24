Stockholms lärare ska utbildas i "rasism"

Tidigare i år drog staden igång en HBTQ-utbildning för kommunala verksamheter. Nu är nästa steg en särskild utbildning med fokus på rasism, där skolor och förskolor ska kunna genomgå en kurs och därefter bli diplomerade.

– Kursen ska gå ut brett i hela staden, säger Åsa Lindhagen (MP), miljö- och klimatborgarråd i Stockholm, till Dagens Nyheter.

Enligt Lindhagen visar stadens egen genomgång att "rasism" har blivit mer synlig i skolmiljöer och att personal upplever osäkerhet inför hur ämnet ska hanteras.

– När rasismen ökar i samhället ökar den i skolan. Vi måste ta krafttag mot den typ av normalisering som finns, säger hon.

Kartläggningen pekar bland annat på att rasistiska uttryck kan förekomma i form av skämt ("skämtkultur"), att problem finns redan i förskolan och att vuxna inte alltid har barnens förtroende i dessa frågor.

Utbildningen ingår i en bredare strategi mot rasism. Staden har nyligen antagit sin första handlingsplan på området och avsatt 1,7 miljoner kronor till utbildningsförvaltningen för arbetet. Själva diplomutbildningen mot rasism och den tidigare hbtqi-certifieringen beräknas kosta 450.000 kronor.

Exakt datum för lanseringen är ännu inte fastställt, men enligt staden befinner sig utbildningen i slutfasen och ska presenteras inom kort.