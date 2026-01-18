© Försvarsmakten
 

Stockholmsbörsen väntas falla imorgon – men inte detta bolag

Publicerad 18 januari 2026 kl 15.03

Ekonomi. När Stockholmsbörsen väntas falla imorgon spår bedömare att ett bolag istället stiger – Saab.

Saabs aktie har fortsatt att stiga in i början av 2026 beror inte bara på kriget i Ukraina utan även att Donald Trumps återkomst till Vita huset skapar osäkerhet bland USA:s allierade, som i ökande grad ser sig om efter andra leverantörer än den amerikanska försvarsindustrin.

– Vi ser att Saab har gått väldigt starkt, men det är också en effekt av att europeiska bolag hamnar i en bättre position, säger Joakim Agerback till Realtid TV.

Han förvaltar Finserve Global Security Fund och menar att Trumps oförutsägbara agerande gör många länder försiktiga med att bli alltför beroende av USA.

– Både allierade i Europa och allierade i Stillahavsregionen blir ju rädda för att få ett för stort beroende mot amerikansk försvarsindustri, säger Agerback.

Enligt honom pågår nu en tydlig diversifiering, där länder i Asien och Stillahavsregionen både investerar mer i sitt eget försvar och samtidigt vänder sig mot europeiska leverantörer.

Han beskriver utvecklingen som en historisk möjlighet för Europa efter årtionden av underinvesteringar i försvar och industriell kapacitet.

Samtidigt varnar han för att värderingarna i sektorn kan bli höga och att kurserna svänger kraftigt vid geopolitiska händelser.

