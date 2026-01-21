Svensk militär lämnar Grönland igen

21 januari 2026

Inrikes. Svenska militärer har nu avslutat sin vistelse på Grönland efter en veckolång rekognosering. Uppdraget, som ledde till att Donald Trump utlovade strafftullar mot Sverige, har enligt Försvarsmakten gått ut på att förbereda ett möjligt svenskt deltagande i framtida övningar i området.

Enligt Försvarsmakten har ett antal planeringsofficerare undersökt förutsättningarna för att Sverige under året ska kunna delta i militärövningar på Grönland och i Arktis.

Övningarna leds av Danmark och sker inom ramen för Nato.

– Vi lämnar nu platsen, men inte engagemanget. Nästa steg är att utvärdera den information som samlats in och påbörja planeringen för kommande övningsverksamhet, säger viceamiral Ewa Skoog Haslum, chef för operationsledningen i Försvarsmakten, i ett pressmeddelande.

Sedan slutet av förra året ingår Sverige i Natos nya operationsområde JFC Norfolk, som sträcker sig från Nordamerika till Norden och omfattar både Arktis och den transatlantiska förbindelsen mellan Europa och USA.

Sju av de åtta arktiska länderna är nu medlemmar i Nato – Ryssland är det enda undantaget. Enligt Försvarsmakten innebär det ett gemensamt ansvar för de nordiska länderna att bidra till säkerheten i regionen.

Planeringen fortsätter nu för ett eventuellt svenskt deltagande i den danskledda övningsserien Arctic Endurance, som syftar till att stärka försvaret av Natos norra flank.

