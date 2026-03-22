"Svenska" gängtoppar slipper avrättas i Irak

Mordet skedde i Bagdad i början av januari 2024. Offret var Mustafa ”Benzema” Aljiburiman som tidigare haft en hög position i det kriminella Foxtrotnätverket i Sverige.

Tre "svenskar" greps och dömdes senare till döden.

Sverige reagerade kraftigt på domarna och kallade bland annat upp Iraks chargé d'affaires till utrikesdepartementet.

”De tre svenska medborgare som tidigare dömts till dödsstraff i Irak har fått sina straff omvandlade till livstids fängelse”, skriver utrikesdepartementets presstjänst till Hudiksvalls Tidning.