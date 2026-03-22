"Svenska" gängtoppar slipper avrättas i Irak

Publicerad 22 mars 2026 kl 10.34

Utrikes. Tre kriminella invandrare från norra Sverige som dömts till döden i Irak för ett uppmärksammat mord får sina straff omvandlade till livstids fängelse.

Mordet skedde i Bagdad i början av januari 2024. Offret var Mustafa ”Benzema” Aljiburiman som tidigare haft en hög position i det kriminella Foxtrotnätverket i Sverige.

Tre "svenskar" greps och dömdes senare till döden.

Sverige reagerade kraftigt på domarna och kallade bland annat upp Iraks chargé d'affaires till utrikesdepartementet.

”De tre svenska medborgare som tidigare dömts till dödsstraff i Irak har fått sina straff omvandlade till livstids fängelse”, skriver utrikesdepartementets presstjänst till Hudiksvalls Tidning.

Nyheter från förstasidan

Här regnar missilerna ner över Israel – 175 skadade

Stor förödelse efter lördagens attacker. Skräckbilderna när Israels anföll Israels kärnvapen på lördagen.0 

Ekonominyheter

USA överväger lyfta sanktioner – mot Iran

Vita husets nya plan för att pressa ner oljepriserna.. "För att uttrycka det milt: det här är sinnesrubbat."0 

07:56 Guldpriset på ny rekordnivå
11:01 Kraftiga ras för bitcoin
10:54 Riksbanken rör inte räntan
09:54 Oljepriset rusar efter attacken
10:01 Svensk BNP krymper oväntat
06:10 Svenskar sparar allt mindre
12:00 Idag tar Ica endast kontanter
03:56 USA-börserna kraschar vidare
03:05 USA-inflationen minskar
09:30 Stockholmsbörsen på plus igen
10:48 Börsen fortsätter falla
06:23 Svensk vapenexport slår rekord

