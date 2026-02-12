© Försvarsmakten
 

Svenska Gripen-plan ska patrullera Grönland

Publicerad 12 februari 2026 kl 13.01

Inrikes. Sverige ansluter sig till Natos nya arktiska insats Arctic Sentry. Regeringen meddelar att Jas 39 Gripen ska patrullera området kring Grönland som en del av uppdraget.

Initiativet togs efter samtal förra månaden mellan USA:s president Donald Trump och Natos generalsekreterare Mark Rutte om att stärka alliansens roll i regionen, enligt TV4 Nyheterna.

Sex Gripenplan från Skaraborgs flygflottilj finns sedan början av februari på Island. Där har de deltagit i luftförsvarsberedskap, så kallad Icelandic Air Policing.

Nu ska delar av den svenska styrkan även operera över havs- och luftrummet runt Grönland.

Statsminister Ulf Kristersson (M) betonar det säkerhetspolitiska läget:

– Som allierad i Nato har Sverige ett ansvar att bidra till säkerheten i hela alliansens område. Arktis får en allt större strategisk betydelse, säger han till TV4.

