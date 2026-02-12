Svenska Gripen-plan ska patrullera Grönland

Initiativet togs efter samtal förra månaden mellan USA:s president Donald Trump och Natos generalsekreterare Mark Rutte om att stärka alliansens roll i regionen, enligt TV4 Nyheterna.

Sex Gripenplan från Skaraborgs flygflottilj finns sedan början av februari på Island. Där har de deltagit i luftförsvarsberedskap, så kallad Icelandic Air Policing.

Nu ska delar av den svenska styrkan även operera över havs- och luftrummet runt Grönland.

Statsminister Ulf Kristersson (M) betonar det säkerhetspolitiska läget:

– Som allierad i Nato har Sverige ett ansvar att bidra till säkerheten i hela alliansens område. Arktis får en allt större strategisk betydelse, säger han till TV4.