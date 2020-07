Sverige ger ytterligare 430 miljoner kronor till WHO

Myndigheten har beslutat att utöka det obundna bidraget till WHO genom extra stöd till FN-organets arbete med covid-19 och folkhälsa samt till insatser som "ligger i området mellan hälsa och miljö och klimat".

Att Sida väljer att ge ett obundet bidrag innebär att WHO kan använda de svenska skattepengarna hur de vill.

– Under våren 2020 när covid-19 slagit mot hela världen står det klart att en global pandemi behöver ett globalt svar. I det svaret är WHO:s roll är helt avgörande för att begränsa viruset och dess konsekvenser. Sverige och svenskt bistånd stöttar WHO i detta arbete, och därför väljer vi nu att gå in med ett ökat stöd, säger Sidas generaldirektör Carin Jämtin i ett uttalande.

USA påbörjade häromdagen processen att helt dra sig ur WHO, som Trump-administrationen anklagar för att ha spridit kinesisk desinformation om coronaviruset.