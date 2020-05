Sverige hade flest döda per capita senaste sju dagarna

Det nordiska landet har försvarat sin brist på tvingande åtgärder mot corona med att svensk kultur är unik och gör att svenskarna följer råd från myndigheter och makthavare frivilligt.

Men Sverige hade i genomsnitt 6,25 dödsfall per miljon invånare under de senaste sju dagarna, vilket är värst i Europa och betydligt värre än tvåan Storbritannien som hade 5,75 coronadöda per miljon under dessa dagar.

Sveriges strategi har lett till en betydligt högre andel döda totalt än Norge, Danmark och Finland. Samtidigt har den svenska ekonomin tagit betydligt mindre stryk av coronaviruset än grannländernas ekonomier, enligt Reuters.