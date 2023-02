Sverige skickar sök- och räddningsteam till Turkiet

Det hela är en del av Sveriges stöd till de drabbade i jordbävningskatastrofen, och skickas efter förfrågan från Turkiet.

Personalen och sökhundarna är just nu på väg till staden Malatya i Turkiet, i ett transportflygplan som tillhandahålls av Försvarsmakten. Planet har lastats under förmiddagen och lyfte från Blekinge Flygflottilj F17 i Ronneby under eftermiddagen.

Sändningen består av 5 personer som leder insatsen, anställda av MSB, samt 40 personer anställda av Försvarsmakten. Försvarsmaktens personal utgörs av tre sökteam om totalt 24 personer, fyra hundekipage om totalt 8 personer och två sjukvårdsteam om totalt 8 personer.

Planet väntas landa i Malatya under kvällen.

Sverige har sedan tidigare bidragit med 7 experter, samt 37 miljoner kronor i humanitärt stöd för att förbättra situationen på plats.