SVT frias för fejkat AI-inslag om ICE

Det var under en Agenda-sändning i november som inslaget om "motsättningar i USA vid utvisning av papperslösa" sändes. "Papperslösa" betyder illegala invandrare.

Inslaget hade rubriken "Motstånd mot massdeportation" och reportern beskrev hur "liknande scener har utspelat sig i flera större demokratstyrda städer, som Los Angeles, Chicago och senast här i Charlotte i North Carolina".

Vid det laget visades det AI-genererade klippet, som enligt SVT "visade vad som såg ut att vara en lokalpolis från New York som skäller ut en ICE-agent i stadsmiljö".

I videon står en man som presenteras som lokal polis och skriker åt en ICE-agent:

– Nej, det ni gör är olagligt. Ni får inte gripa personer på gatan i min stad. Ni bryter mot lagen!

Bakom "lokalpolisen" syntes samtidigt en väst där "Police" alltså är felstavat "Poice", något som pekades ut som ett uppenbart kännetecken på att klippet är AI-genererat.

Efter sändningen slog SVT fast att materialet inte var äkta. Programmet klipptes om och publicerades på nytt på SVT Play tillsammans med en rättelse. En artikel om misstaget lades också ut på SVT:s webbplats, och i nästa Agenda-program rättades uppgiften i sändning. I samband med detta intervjuades även bolagets vd.

Granskningsnämnden framhåller i sitt beslut att användning av AI-genererat material måste ske med tydlighet gentemot publiken. Att visa det aktuella klippet utan att förklara att det var framställt med artificiell intelligens var därför vilseledande.

Samtidigt hänvisar nämnden till sin praxis om rättelser. Public service-företag ska korrigera fel så snart de får kännedom om dem. Eftersom SVT publicerade en rättelse i nära anslutning till den ursprungliga sändningen anses inslaget inte ha brutit mot kravet på saklighet.