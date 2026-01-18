Tidöpartierna backar om sexdömda bland barn

I ett gemensamt pressmeddelande skriver Sverigedemokraterna, Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna att de är överens om att ge Kriminalvården ett nytt uppdrag efter uppgifterna om olämpliga placeringar.

”Ingen som är dömd för den här typen av brott ska utföra samhällstjänst där det finns barn”, står det i pressmeddelandet.

”Vi kommer därför ge Kriminalvården ett uppdrag för att säkerställa att myndigheten vidtar alla de åtgärder som krävs för att kunna garantera att detta inte sker igen.”, skriver partierna vidare.

Uttalandet är undertecknat av justitieminister Gunnar Strömmer (M), jämställdhetsminister Nina Larsson (L), Henrik Vinge (SD), ordförande i justitieutskottet, samt Ingemar Kihlström, kriminalvårdspolitisk talesperson för Kristdemokraterna.

Trots att Centerpartiet inte ingår i regeringssamarbetet meddelar partiet oväntat i ett mejl till SVT att det på måndag för egen maskin kommer att lämna in en interpellation till justitieminister Gunnar Strömmer om vilka åtgärder regeringen avser att vidta för att förhindra att dömda sexualbrottslingar får samhällstjänst i direkt kontakt med barn och unga.