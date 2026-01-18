© FinnishGovernment
 

Tidöpartierna backar om sexdömda bland barn

Publicerad 18 januari 2026 kl 13.54

Inrikes. Regeringspartierna och Sverigedemokraterna vill skärpa reglerna för samhällstjänst efter att SVT avslöjat att sexbrottsdömda placerats i verksamheter med barn. Kriminalvården ska nu få ett nytt uppdrag för att förhindra att liknande placeringar sker igen, något som även Centerpartiet oväntat ställer sig bakom.

Dela artikeln

I ett gemensamt pressmeddelande skriver Sverigedemokraterna, Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna att de är överens om att ge Kriminalvården ett nytt uppdrag efter uppgifterna om olämpliga placeringar.

”Ingen som är dömd för den här typen av brott ska utföra samhällstjänst där det finns barn”, står det i pressmeddelandet.

”Vi kommer därför ge Kriminalvården ett uppdrag för att säkerställa att myndigheten vidtar alla de åtgärder som krävs för att kunna garantera att detta inte sker igen.”, skriver partierna vidare.

Uttalandet är undertecknat av justitieminister Gunnar Strömmer (M), jämställdhetsminister Nina Larsson (L), Henrik Vinge (SD), ordförande i justitieutskottet, samt Ingemar Kihlström, kriminalvårdspolitisk talesperson för Kristdemokraterna.

Trots att Centerpartiet inte ingår i regeringssamarbetet meddelar partiet oväntat i ett mejl till SVT att det på måndag för egen maskin kommer att lämna in en interpellation till justitieminister Gunnar Strömmer om vilka åtgärder regeringen avser att vidta för att förhindra att dömda sexualbrottslingar får samhällstjänst i direkt kontakt med barn och unga.

Afghansk landslagsspelare på rymmen efter att ha våldtagit svenska 14-åringar vid sopstation

Fotbollsprofilen har hyllats som integrationsföredöme. Ena flickan började kräkas – han fortsatte ändå.0 Plus

Video: Här försvarar sig läraren mot våldsam elev – sen fick han sparken

"Jag svär på min mamma jag ska boxa dig." Nu granskas fallet av Joakim Lamotte.0 Plus

Här lär sig Luna gå igen – tre år efter Abushis bestialiska våldtäkt

Kämpar på – med svåra hjärnskador. Tre år efter Abushi Kamals bestialiska överfall är Luna 12 år och försöker fortfarande lära sig gå.0 Plus

Nyheter från förstasidan

Kris och kaos i nordiska regeringar efter USA:s nya hot

Kristersson i intensiva möten. "16.000 danska arbetstillfällen försvinner".0 

Ekonominyheter

Mjölk dyrare än läsk med Sveriges nya priser

"Mjölk gick om literpriset på läsk".. Senast det skedde var under Koreakriget på 1950-talet.0 

07:56 Guldpriset på ny rekordnivå
11:01 Kraftiga ras för bitcoin
10:54 Riksbanken rör inte räntan
09:54 Oljepriset rusar efter attacken
10:01 Svensk BNP krymper oväntat
06:10 Svenskar sparar allt mindre
12:00 Idag tar Ica endast kontanter
03:56 USA-börserna kraschar vidare
03:05 USA-inflationen minskar
09:30 Stockholmsbörsen på plus igen
10:48 Börsen fortsätter falla
06:23 Svensk vapenexport slår rekord

Antiwar.com

Utrikespolitiska nyheter med fokus på icke-interventionism.