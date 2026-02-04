© Timbro/Skärmavbild
"Mycket glädjande nyheter från Spanien", skriver Fredrik Kopsch, till vänster.

Timbro hyllar spanska vänsterns amnesti-kupp

Publicerad 4 februari 2026 kl 10.31

Utrikes. Den spanska socialistregeringens beslut att runda parlamentet och ge amnesti till över en halv miljon illegala invandrare möts av jubel från oväntat håll. Liberala Timbros chefsekonom Fredrik Kopsch välkomnar beskedet – och vill se Sverige gå samma väg.

Den spanska vänstern har beslutat att legalisera uppehållet för över 500.000 invandrare som vistas i landet illegalt.

Det hela ska drivas igenom utan att oppositionen får säga sitt, genom kungligt dekret, något som har skapat häftig kritik.

Även i Sverige möts beskedet av starka reaktioner – fast positiva sådana. Fredrik Kopsch, chefsekonom på den socialliberala tankesmedjan Timbro, uttrycker sitt starka stöd för de spanska socialisternas beslut i ett inlägg på X.

"Mycket glädjande nyheter från Spanien. När de senast genomförde en amnesti, 2005, ökade skatteintäkterna och sysselsättningen. Och den informella ekonomin minskade. En vinstaffär!", skriver han.

Kopsch menar att erfarenheterna från Spanien visar att amnesti kan fungera även i Sverige. Han uppmanar till att ge uppehållstillstånd till "integrerade människor som riskerar utvisning".

Han angriper också moderater och kristdemokrater som kritiserat det som händer i Spanien.

"Jag saknar tiden då kristdemokrater värnade det öppna samhället. Rätt långt ifrån dagens som vill inskränka EUs grundläggande friheter", skriver Fredrik Kopsch på X i en kommentar till ett inlägg av Alice Teodorescu Måwe (KD).

