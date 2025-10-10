Toppolitiker lämnar M – för Medborgerlig samling

Jimmy Baker är ledamot i Region Stockholm och förste vice ordförande i Botkyrka kommunfullmäktige.

I ett pressmeddelande förklarar han avhoppet med att M har tappat riktningen.

– Moderaterna är inte längre det parti jag en gång gick med i. Partiet har tappat sin ideologiska kärna, kompromissat bort sin trovärdighet och ägnar sig åt administrativt trams istället för att driva borgerlig politik, säger han.

Baker riktar också kritik mot Moderaterna i Botkyrka och säger att M ”samarbetat bort sina principer för maktposter och arvoden.”

Politikern har tidigare profilerat sig som internkritiker mot regeringens och Moderaternas skärpningar av vapenlagstiftningen kring AR-15.

MED fick 0,20 procent av rösterna i riksdagsvalet 2022. Det motsvarar 12.882 röster totalt.