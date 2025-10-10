© Jimbakjiba/FT BILD
M har "tappat sin ideologiska kärna" och "kompromissat bort sin trovärdighet", enligt Jimmy Baker.

Toppolitiker lämnar M – för Medborgerlig samling

Publicerad 10 oktober 2025 kl 10.13

Inrikes. Stockholmspolitikern Jimmy Baker hoppar av Moderaterna och går till det borgerliga mikropartiet Medborgerlig samling (MED). Beslutet innebär att MED för första gången får en representant i både Stockholms regionfullmäktige och Botkyrka kommunfullmäktige.
– M har blivit ett parti för proffspolitiker som helt tappat sin själ, säger Baker i ett pressmeddelande.

Dela artikeln

Jimmy Baker är ledamot i Region Stockholm och förste vice ordförande i Botkyrka kommunfullmäktige.

I ett pressmeddelande förklarar han avhoppet med att M har tappat riktningen.

– Moderaterna är inte längre det parti jag en gång gick med i. Partiet har tappat sin ideologiska kärna, kompromissat bort sin trovärdighet och ägnar sig åt administrativt trams istället för att driva borgerlig politik, säger han.

Baker riktar också kritik mot Moderaterna i Botkyrka och säger att M ”samarbetat bort sina principer för maktposter och arvoden.”

Politikern har tidigare profilerat sig som internkritiker mot regeringens och Moderaternas skärpningar av vapenlagstiftningen kring AR-15.

MED fick 0,20 procent av rösterna i riksdagsvalet 2022. Det motsvarar 12.882 röster totalt.

Musk om svenska arabvåldtäkter: "Wow"

Svensk våldtäktsstatistik chockar världen. Miljardärens intervention väcker nu debatt bland invandringskritiker.0 Plus

Stormade ut vid ordet "neger"

Kaotiskt vid diskussion om språkbruk i äldre litteratur. "Jag blir inbjuden till att prata om rasism och sen utsatt för rasism."0 Plus

Duon som sätter skräck i Helsingborg

Går omkring och terroriserar omgivningen. Filmar själva och lägger upp på Facebook.0 Plus

Nyheter från förstasidan

Bara SD och KD anser att det finns två kön

"Europaparlamentet erinrar om att det bara finns två kön." Den formuleringen kunde 6 av 8 svenska partier inte ställa sig bakom.0 

Ekonominyheter

Finansministern lovar ta strid mot EU-prischock på snus

"Orimligt att tvinga Sverige chockhöja skatten.". Så ska regeringen förhindra att snusdosan blir 23 kronor dyrare.0 

10:54 Riksbanken rör inte räntan
09:54 Oljepriset rusar efter attacken
10:01 Svensk BNP krymper oväntat
06:10 Svenskar sparar allt mindre
12:00 Idag tar Ica endast kontanter
03:56 USA-börserna kraschar vidare
03:05 USA-inflationen minskar
09:30 Stockholmsbörsen på plus igen
10:48 Börsen fortsätter falla
06:23 Svensk vapenexport slår rekord
10:23 Inflationen ökar – igen
11:17 Arbetslösheten ökar snabbt

Antiwar.com

Utrikespolitiska nyheter med fokus på icke-interventionism.