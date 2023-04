Transvestitmobb anföll kritisk simmerska

Riley Gaines är motståndare till att transvestiter får tävla med damerna och blev inbjuden till för att tala om detta vid San Francisco State University.

Tillställningen urartade dock när en skrikande mobb plötsligt attackerade talaren, och Gaines tvingades barrikadera sig i ett rum i tre timmar.

Hon uppger själv att hon blev slagen flera gånger i ansiktet av "en kille i klänning"

Riley Gaines filmade händelseförloppet och har publicerat ett klipp på Twitter.

The prisoners are running the asylum at SFSU...I was ambushed and physically hit twice by a man. This is proof that women need sex-protected spaces.



Still only further assures me I'm doing something right. When they want you silent, speak louder. pic.twitter.com/uJW3x9RERf

— Riley Gaines (@Riley_Gaines_) April 7, 2023