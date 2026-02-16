Tros ha sålt sin fru till över 100 män

Enligt uppgifter som SVT Nyheter Västernorrland tagit del av ska mannen ha sålt sin fru för sexuella tjänster till män runt om i landet.

Inledningsvis handlade misstankarna om närmare ett 30-tal sexköpare, men utredningen har växt.

Över 100 män från olika delar av Sverige antas ha köpt sex av kvinnan, enligt uppgifter till SVT.

– Men vi kommer inte att kunna åtala alla misstänkta sexköpare, vi måste begränsa utredningen, har senior åklagare Ida Annerstedt tidigare sagt till SVT.

Åtalet mot mannen väntas väckas den 13 mars och planen är att rättegången ska inledas veckan därefter i Ångermanlands tingsrätt.

För knappt två år sedan utreddes mannen för misshandel mot samma kvinna. Den gången lades utredningen ner, men den har nu återupptagits, bekräftar åklagaren.