Trots ursäkten – Trump stämmer BBC på 10 miljarder dollar

Stämningen lämnades in i en federal domstol i Miami på måndagen. Trump riktar två anspråk mot den brittiska public service-bolaget: förtal och brott mot Florida Deceptive and Unfair Trade Practices Act.

I stämningen begär han minst 5 miljarder dollar i skadestånd för vardera punkten.

– Jag stämmer BBC för att de lagt ord i min mun, bokstavligen talat. Jag antar att de använde AI eller något, sade Trump under en pressträff i Vita huset.

– Det kallas falska nyheter.

President Trump: "I'm suing the BBC for putting words in my mouth, literally...I guess they used AI or something...they actually put terrible words in my mouth having to do with January 6th that I didn't say." pic.twitter.com/cUwXqBq3Zd — CSPAN (@cspan) December 15, 2025

Trump anklagar BBC för att ha klippt ihop delar av hans tal på ett sätt som, enligt honom, gav intryck av en direkt uppmaning till våld. Klippningen utelämnade Trumps uppmaning till fredliga protester.

BBC har bett Trump om ursäkt och medgett att redigeringen gav ett felaktigt intryck. Samtidigt anser BBC att det saknas rättslig grund för stämningen och pekar på att Trump i amerikansk domstol måste visa att redigeringen var falsk och förtalande samt att BBC agerat medvetet vilseledande eller vårdslöst.

Trump skriver i stämningen att BBC inte visat verklig ånger eller gjort meningsfulla förändringar för att förhindra framtida journalistiska övertramp. En talesperson för Trumps juridiska team hävdar också att BBC har ett långvarigt mönster av att vilseleda sin publik i bevakningen av Trump och att det sker i linje med en vänsterpolitisk agenda.

Tvisten har lett till en PR-kris för BBC och till att två av bolagets högsta chefer har avgått.

Trump har även stämt The New York Times, The Wall Street Journal och en tidning i Iowa, som alla nekar till anklagelserna.