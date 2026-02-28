© X, PRIVAT
 

Trump bombar Iran

Publicerad 28 februari 2026 kl 11.53

Utrikes. USA och Israel genomför just nu omfattande flyganfall mot Iran. Bland annat ska en flickskola ha bombats och 40 personer dött där, skriver Anadolu. Attacken beskrivs som resultatet av månaders samordning och har mötts av kraftiga iranska motattacker mot Israel och amerikanska baser i flera länder i Mellanöstern.

Enligt israeliska källor riktades attackerna mot landets högsta ledning, däribland den högste ledaren, presidenten och chefen för de väpnade styrkorna.

USA:s president Donald Trump beskriver insatsen som omfattande.

– Den militära kampanjen är massiv och pågående, säger han och varnar för att amerikanska liv kan gå förlorade.

Många ifrågasätter också hela systemet med att den judiska gruppen i princip kontrollerar utrikespolitiken i USA.

I kommentarsfältet till Donald Trumps tillkännagivande av kriget på X bestod 100 procent av inläggen, både från kända och okända användare, av Israel-kritiska eller antisemitiska kommentarer.

Många uttryckte också besvikelse över att en president som gått till val på att inte springa Israels ärenden nu ändå helt säljer ut till Israel.

"Jag förlorade vänner i Irak för ett olagligt krig. Unga barn ur arbetarklassen ska inte betala det yttersta priset för regimskiften och ett krig som inte har förklarats eller motiverats för det amerikanska folket", skriver den demokratiske senatorn Ruben Gallego på X.

Republikanen Thomas Massie konstaterar att en flickskola i Teheran bombats vilket ska ha dödat 40 personer enligt AP. Han vänder sig emot att Trump gick till attack innan nästa veckas omröstning i kongressen.

"Krigshandlingar utan kongressens tillstånd. USA attackerar Iran enligt AP", skriver Massie.

Irans utrikesdepartement fördömer attackerna skriftligen och kallar dem en ”kriminell militär aggression”.

”Den förnyade militära aggressionen från Förenta staterna och den sionistiska regimen mot Iran sker samtidigt som Iran och USA befann sig mitt i en diplomatisk process”, skriver departementet i ett uttalande.

”Nu är det dags att försvara hemlandet och konfrontera fiendens militära aggression”, heter det vidare.

Iran svarade snabbt med att avfyra robotar mot Israel och mot amerikanska mål i regionen. Explosioner rapporterades i bland annat Förenade arabemiraten, Bahrain och Qatar.

I Abu Dhabi dödades en person av fallande robotdelar efter att luftförsvaret skjutit ned inkommande robotar.

Enligt en amerikansk tjänsteman planerar USA en serie eskalerande attacker med pauser för att utvärdera skadorna.

– Vi kommer att ge Israel och USA en historisk läxa, säger brigadgeneral Abolfazl Shekarchi enligt iranska medier.

Reaktionerna i USA är delade. Den republikanske senatorn Lindsey Graham kallar insatsen nödvändig, medan kongressledamoten Thomas Massie kritiserar att kongressen inte informerats i förväg.

