Trump: Jag kan avsluta kriget på 24 timmar

Trump, som återigen ställer upp i presidentvalet, uppgav också att det fanns "noll risk" för att det aktuella kriget över huvud taget skulle ha brutit ut ifall han fortsatt vara USA:s president.

– Min personlighet höll oss utanför krig. Och som jag sagt tidigare så skulle detta med Ryssland aldrig ha skett. Putin skulle aldrig någonsin ha gått in. Och till och med nu skulle jag kunna lösa [kriget] på 24 timmar, fortsatte den tidigare presidenten enligt Newsweek.

Donald Trump har, till skillnad från andra amerikanska presidenter, profilerat sig som en politiker som vill lösa snarare än att starta världskonflikter.

Förra veckan varnade han för att Ukrainakonflikten snart kan utvecklas till ett kärnvapenkrig när västmakterna nu fortsätter att eskalera situationen genom att skicka stridsvagnar till Kiev.

"Först kommer stridsvagnarna, sedan kommer kärnvapnen. Avsluta här sinnessjuka kriget NU. Så enkelt att göra!" skrev Trump på sin sociala medieplattform Truth Social plattform på torsdagen.

Trump: Putin would have never gone in. Even now, I could solve that in 24 hours pic.twitter.com/6g2HL85Fbx

— Acyn (@Acyn) January 28, 2023