Flera kristna konservativa profiler reagerade på Donald Trumps inlägg.

Trump raderar bild på sig själv som frälsare

Publicerad 14 april 2026 kl 09.18

Utrikes. Donald Trump har raderat en omstridd bild efter kraftig kritik – även från konservativa kristna. Bilden tolkades som att han framställde sig själv som Jesus.

USA:s president Donald Trump publicerade sent på söndagen en AI-genererad bild på sin plattform Truth Social som snabbt väckte reaktioner.

Bilden visar Trump i vita och röda kläder medan han lägger händerna på en sjuk person medan ljusstrålar kommer från hans handflator.

Kritiker noterade att motivet var väldigt likt Jesus.

Under måndagen var bilden borttagen.

När Trump fick frågor från reportrar i Vita huset förnekade han Jesustolkningen – och hävdade att han skildras som en "läkare".

– Det var inte en sådan avbildning. Det är tänkt att föreställa mig som en läkare som gör människor bättre, och jag gör människor bättre, jag gör människor mycket bättre, sade han.

Kritiken kom bland annat från den tidigare republikanska kongressledamoten och MAGA-profilen Marjorie Taylor Greene, som reagerade kraftigt på X.

"Detta kommer efter förra veckans inlägg med hans ondskefulla påsktirad och efterföljande hot om att döda en hel civilisation. Jag tar helt avstånd från detta och jag ber emot det!!!", skriver hon.

Även konservativa profiler och kristna debattörer reagerade. Den politiska kommentatorn Michael Knowles uppmanade Trump att ta bort bilden, medan skribenten Megan Basham kallade den "skandalös hädelse".

Den konservativa aktivisten Riley Gaines skrev att "lite ödmjukhet skulle tjäna honom väl" och tillade att "Gud ska inte hånas".

