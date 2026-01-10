Trumps Venezuela-insats beskrivs som geopolitiskt självmål

Publicerad 10 januari 2026 kl 11.39

Utrikes. Motiven för USA:s kuppartade engagemang i Venezuela är inte lätta att begripa, säger den amerikanske statsvetaren John J. Mearsheimer. Enligt honom avslöjar agerandet i Caracas en grundläggande brist i Donald Trumps förståelse för utrikespolitik, geopolitik och ekonomi.

I en intervju med den tidigare domaren Andrew Napolitano pekar Mearsheimer på flera självförvållade problem som riskerar att slå tillbaka mot USA.

Trumpadministrationens uttalade mål att ta kontroll över venezuelansk olja är, enligt Mearsheimer, ett ekonomiskt självmål av USA.

Skulle oljeproduktionen faktiskt bli lönsam och snabbt öka, pressas världsmarknadspriset ned. Effekten blir att amerikanska oljeproducenter – och därmed amerikanska oljearbetare – får det tuffare. Eventuella vinster i Venezuela sker därmed på bekostnad av jobb i USA.

En annan strategisk blunder gäller Kina. Washington tycks vilja kapa Kinas tillgång till venezuelansk olja, men konsekvensen blir inte att Kina står utan energi.

I stället kommer landet, enligt Mearsheimer, att vända sig till Ryssland. Resultatet kan bli ett fördjupat kinesisk-ryskt energiberoende – precis den typ av samordning USA säger sig vilja förhindra.

Mearsheimer varnar också för att USA underskattar nationalismens kraft. Att styra Venezuela genom ekonomisk tvångsmakt och kontroll över naturresurser beskrivs som klassisk imperialism, ett tillvägagångssätt som historiskt misslyckats just på grund av folkligt motstånd.

Venezolaner lär, menar han, inte acceptera att ”yankees” dikterar landets framtid, oavsett om det sker med bomber eller sanktioner.

Även om Trump ofta använder militär makt i begränsad och selektiv form, anser Mearsheimer att risken ligger i helheten.

Venezuela kan bli en långvarig belastning som binder amerikanska resurser och politiskt fokus. Om USA fastnar där försvåras möjligheten att hantera större strategiska frågor i Europa, Östasien och Mellanöstern – samtidigt som Washington kämpar med skenande statsskuld och ett växande budgetunderskott.

