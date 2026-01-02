Ukrainas spektakulära kupp: Fejkade milisledares död och kammade hem Kremls miljonbelöning

Ryssen Denis Kapustin, 41, är grundare och befälhavare för den ryska frivilligkåren RVC som strider på Ukrainas sida.

Han rapporterades den 27 december ha dödats i en rysk drönarattack under ett stridsuppdrag i Zaporizjzja-regionen. Uppgiften spreds även vidare av hans egen organisation.

Men nu tillkännager Ukrainas militära underrättelsetjänst, HUR, att dödsfallet bara var en bluff.

Enligt underrättelsetjänsten hade ryska specialtjänster beställt mordet på Kapustin och utlovat en belöning på 500.000 dollar – motsvarande omkring fem miljoner kronor – för att genomföra dådet.

Operationen ska enligt HUR ha pågått i mer än en månad och ha lyckats lura rysk underrättelsetjänst att tro att Kapustin var död.

I ett videoklipp som publicerats av HUR på Telegram säger chefen för den så kallade Timur-enheten att pengarna har säkrats av Ukraina:

– Vår sida har också fått tillgång till de medel som ryska specialtjänster avsatte för att genomföra detta brott. I nuläget befinner sig RVC:s befälhavare på Ukrainas territorium och förbereder sig för att fortsätta utföra tilldelade uppgifter.

Chefen för HUR, Kyrylo Budanov, gratulerar Kapustin i klippet till hans ”återkomst till livet” och kommenterar operationen:

– Jag är glad att de medel som avsattes för att beställa din likvidering gick till att stödja vår kamp. Jag önskar oss alla, och dig personligen, framgång.

Kapustin själv ger en kommentar i samma klipp:

– Min tillfälliga frånvaro påverkade inte kvaliteten eller framgången i genomförandet av stridsuppgifter. Jag är redo att förflytta mig till operationsområdet och fortsätta leda RVC-enheten.

Enligt HUR betraktas Kapustin som en personlig fiende till Rysslands president Vladimir Putin. Underrättelsetjänsten uppger också att både uppdragsgivare inom ryska säkerhetstjänster och personer som skulle ha utfört mordet har identifierats.

Denis Kapustin, även känd som Denis Nikitin och under stridsnamnet White Rex, grundade RVC i samband med Rysslands invasion 2022. Han är en av de mest profilerade ryssarna som står på Ukrainas sida, men är samtidigt en kontroversiell figur som anklagats för att vara nynazist – samtidigt som det framkommit att hans familj fick asyl i Tyskland som ryska judar.

RVC har genomfört flera gränsöverskridande räder in i Rysslands Belgorod- och Kurskregioner under 2023 och 2024. Enheten är underställd Ukrainas militära underrättelsetjänst och ingår i dess internationella legion.