Unga kvinnor gripna för medhjälp till tolvåringens mord

Åklagarmyndigheten uppger i ett pressmeddelande att kvinnorna greps under torsdagen. De är anhållna på sannolika skäl.

– Det handlar om två kvinnor i tjugoårsåldern som sedan igår är anhållna på sannolika skäl misstänkta för medhjälp till mord samt för tre fall av försök till medhjälp till mord i Oxie. Jag bedömer att misstankarna mot de två kvinnorna är så pass starka att jag sannolikt kommer att begära dem häktade senare idag, säger senior åklagare Caroline Carlquist som är förundersökningsledare.

Den tolvårige pojken har omhändertagits av socialtjänsten.