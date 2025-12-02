© FT BILD/ARKIV
 

Ungdomar hemligt kartlagda av S-trollfabrik

Publicerad 2 december 2025 kl 06.14

Inrikes. Unga internetanvändare som besöker Socialdemokraternas sajter Politik­kollen och Schyst blir olagligt kartlagda i hemlighet, enligt en granskning av Aftonbladet Kultur. Uppgifter om besökarna skickas direkt till Snapchat – även innan de godkänt cookies – och används för att anpassa politiskt innehåll till förstagångsväljare.

TV4 har tidigare rapporterat om hur Socialdemokraterna via sitt bolag AiP Media – som fått benämningen "trollfabrik" – byggt upp ett nät av sajter och sociala mediekonton som marknadsför partiets linje utan att avsändaren framgår tydligt.

Nu avslöjas att datainsamlingen på dessa sajter går betydligt längre än vad som framgår i deras riktlinjer.

Aftonbladet Kultur har granskat koden bakom sajterna och konstaterar att AiP Media konfigurerat spårningen för att samla in så mycket information som möjligt. Besökarnas IP-nummer och beteenden kartläggs, och deras intresse för politiska begrepp – som "socialism" eller "liberalism" – taggas och skickas till techjättarnas annonssystem.

Enligt granskningen startar spårningen omedelbart när sidan laddas, trots att besökaren formellt får möjlighet att säga nej till cookies. Detta strider mot både Integritetsskyddsmyndighetens riktlinjer och EU:s dataskyddsförordning.

Uppgifter som e-postadresser och telefonnummer, som användare själva skriver in på sajterna, förs över till Snapchats system där de kan matchas mot faktiskt identifierade konton. Denna koppling gör det möjligt att rikta politiska budskap direkt till unga Snapchat-användare baserat på deras tidigare aktivitet på AiP:s sidor.

Aftonbladet Kultur skriver att AiP även använder spårningen för att påverka hur Snapchats populära AI-bot svarar på politiska frågor. Informationen om en användares tidigare besök triggar då särskilt innehåll.

Metoderna beskrivs av Aftonbladets Mattias Beijmo som "etiskt högst tveksamma" och sker enligt granskningen utan giltigt samtycke. Data verkar dessutom delas med tredje land, bland annat USA, vilket kan strida mot lagen.

IMY:s vägledning förbjuder uttryckligen politisk inriktningsteknik mot personer under 17 år. Trots detta riktar AiP:s sajter in sig på unga, och Snapchat är en plattform som i huvudsak används av just yngre målgrupper.

När Aftonbladet Kultur konfronterar AiP Media reagerar ansvariga utgivaren Karl Anders Lindahl:

– Vi kände inte till att insamlingen gick igång innan medgivandet, säger Lindahl.

Han öppnar samtidigt för att datainsamlingen kan fortsätta i annan form:

– Vi får stänga av den här cookien helt och hållet, och så får vi ju se hur vi gör sedan.

