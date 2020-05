Ungern: Vi förtjänar en ursäkt

Likt Sverige och andra europeiska länder har Ungern infört ett sorts nödläge där regeringen har möjlighet att kringgå parlamentet och styra genom dekret när det gäller åtgärder för att förhindra smittspridning.

Det ungerska undantagstillståndet var dock inte tydligt tidsbegränsat – vilket ledde till nya diktaturanklagelser mot premiärminister Viktor Orbán från västerländska medier och politiker.

Nu har dock Ungerns justitieminister Judit Varga meddelat att undantagstillståndet kommer att avslutas den 20 juni.

Under en videokonferens med andra EU-ministrar på tisdagen sade Varga att de som kommit med anklagelserna mot Ungern borde be om ursäkt. "Sorry seems to be the hardest word", sade hon med hänvisning till den populära Elton John-låten, rapporterar Remix News.

– Det är inte första gången som vi har blivit offer för en kampanj som inte har någon grund överhuvudtaget. Men i det här fallet har lyckligtvis den vilseledande och falska information som spridits om oss visat sig vara uppenbart felaktig, sade justitieministern.

Ungern har haft drygt 500 dödsfall i covid-19, jämfört med 4.125 i Sverige. Enligt Judit Varga har de åtgärder som vidtagits visat sig vara effektiva.

– Tack vare den speciella rättsordningen har regeringen de senaste veckorna kunnat fatta snabba och effektiva beslut för att begränsa pandemin, så till skillnad från andra länder har vi kunnat undvika ett utbrott med massjukdom och tusentals dödsfall, säger hon enligt Remix News.

Trots de hätska liberala attackerna från andra EU-länder lyckades inte EU-kommissionen hitta något att anmärka på när det gällde Ungerns nödlagar när unionens jurister granskade saken i slutet av april.