USA bombade för 50 miljarder kronor – på två dagar

Uppgiften finns i en rapport som lämnats till kongressens utskott, uppger en källa med insyn i det hela till Reuters.

Kostnaderna har väckt oro bland amerikanska politiker. Flera kongressledamöter fruktar att kriget snabbt kan tömma USA:s militära lager, samtidigt som försvarsindustrin redan haft svårt att hålla jämna steg med efterfrågan.

Trots de höga kostnaderna är det få som kan se en realistiskt väg för att nå det uttalade målet för kriget – regimskifte i Iran.

Samtidigt förbereder sig Pentagon på att fylla på sina förråd. President Donald Trump träffade i fredags chefer för sju stora försvarsbolag när planeringen för att ersätta förbrukad materiel inleddes.

Administrationen har hittills inte presenterat någon offentlig uppskattning av krigets totala kostnader sedan kriget mot Iran inleddes den 28 februari tillsammans med Israel.

Demokrater i kongressen kräver nu större insyn i konflikten och vill att regeringen redogör för hur kriget påverkar USA:s militära beredskap.

Senatens demokratiske ledare Chuck Schumer uppmanar regeringen att framträda inför kongressen.

– När det gäller att skicka våra soldater in i fara måste det amerikanska folket förstå varför. Men just nu har de inte ens ett "varför". Det måste förändras, säger han.

Enligt flera kongressmedarbetare väntas Vita huset snart begära ytterligare finansiering för kriget. Vissa bedömare talar om ett paket på omkring 50 miljarder dollar, men andra menar att även den siffran kan vara för låg.