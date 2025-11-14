USA terrorstämplar Antifa Ost – som låg bakom "Hammarligan"

USA:s utrikesminister Marco Rubio skriver i ett uttalande att Antifa Ost i Tyskland samt tre grupper i Italien och Grekland har terrorklassats som så kallade ”Specially Designated Global Terrorists”.

Syftet är, enligt honom, att bygga vidare på Trumps löfte att stoppa vad Vita huset beskriver som Antifas (AFA:s) ”kampanj av politiskt våld”, rapporterar Reuters.

Enligt amerikanska UD har Antifa Ost genomfört våldsattacker mot personer som gruppen uppfattar som ”fascister” eller del av den ”högerextrema scenen” i Tyskland mellan 2018 och 2023.

Gruppen pekas också ut för att ha deltagit i en serie bestialiska attacker i Budapest i mitten av februari 2023 – då den så kallade Hammarligan angrep människor på stan som de ansåg se fascistiska ut.

En av medlemmarna i Hammarligan var den italienska vänsterextremisten Ilaria Salis, som förra året valdes in i Europaparlamentet. Förra månaden röstade Europaparlamentet för att låta Ilaria Salis behålla sin åtalsimmunitet, som hon fick genom att vänsterextremister i Italien röstade in henne som EU-parlamentariker. Hon slapp dessutom utlämning till Ungern – där hon varit frihetsberövad och riskerade 20 års fängelse för det extrema våldet.

Ledamöter från M:s och KD:s partigrupp blev tungan på vågen när en rad medlemmar röstade ja till att låta AFA-kvinnan gå fri för det brutala mordförsöket. Eftersom omröstningen var hemlig så går det dock inte att veta vilka politiker som röstade hur.

Alice Bah Kuhnke (MP) är partikollega till Ilaria Salis i Europaparlamentet.

Förutom Antifa Ost terrorstämplas den italienska Informella anarkistfederationen/Internationella revolutionära fronten (FAI/FRI) samt de grekiska grupperna Armed Proletarian Justice och Revolutionary Class Self-Defense, enligt ett separat uttalande från utrikesdepartementet.

Revolutionary Class Self-Defense har tagit på sig en explosion mot tågoperatören Hellenic Train i april. Explosionen orsakade mindre materiella skador men inga personskador. Gruppen har också sagt sig ligga bakom en attack mot arbetsmarknadsdepartementet i Aten 2024.

Armed Proletarian Justice uppges i sin tur ha tagit på sig ansvaret för en bomb som placerades nära kravallpolisens högkvarter i Goudi 2023.

Rubio meddelar också att USA avser att från den 20 november dessutom klassa samma grupper som ”Foreign Terrorist Organizations”, alltså utländska terrororganisationer. Han varnar samtidigt för att fler liknande nätverk runt om i världen kan komma att pekas ut framöver.

”Grupper som är knutna till den här rörelsen bekänner sig till revolutionära anarkistiska eller marxistiska ideologier, inklusive antiamerikanism, ’antikapitalism’ och antikristendom, och använder detta för att hetsa till och rättfärdiga våldsamma angrepp i hemlandet och utomlands”, skriver Rubio.

”USA kommer att fortsätta att använda alla tillgängliga verktyg för att skydda vår nationella säkerhet och allmänhetens säkerhet och kommer att neka terrorister finansiering och resurser, inklusive genom att rikta in oss på andra Antifa-grupper över hela världen”, fortsätter han enligt Reuters.

Kritiken mot Antifa har skärpts efter mordet på den konservative aktivisten Charlie Kirk i september och våldsamma protester mot federala migrationsmyndigheter i bland annat Los Angeles, Chicago och Portland.

Antifa beskrivs i en rapport från USA:s kongressutredningstjänst 2020 som en decentraliserad rörelse utan tydlig struktur, kommandokedja eller ledare. Rörelsen består i stället av lösa nätverk av grupper och aktivister.

Tyska utrikes- och inrikesdepartementet hade enligt Reuters ingen omedelbar kommentar till beslutet. Samma besked kom från Italiens regeringskansli.

– Vi är emot varje terrordåd och varje terrororganisation, säger en grekisk tjänsteman, som vill vara anonym, till Reuters.