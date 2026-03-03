© X/Telegram
 

USA till medborgare: Lämna omedelbart Mellanöstern – inklusive Israel

Publicerad 3 mars 2026 kl 10.19

Utrikes. USA:s utrikesdepartement uppmanar amerikaner att omedelbart lämna mer än ett dussin länder i Mellanöstern. Beskedet kommer samtidigt som USA och Israel genomför omfattande attacker mot Iran.

Uppmaningen gäller Bahrain, Egypten, Iran, Irak, Israel, Västbanken och Gaza, Jordanien, Kuwait, Libanon, Oman, Qatar, Saudiarabien, Syrien, Förenade Arabemiraten och Jemen.

I ett inlägg på X skriver Mora Namdar, biträdande utrikesminister med ansvar för konsulära frågor, att amerikanska medborgare ska "DEPART NOW" från länderna med tillgängliga kommersiella färdmedel "på grund av allvarliga säkerhetsrisker".

USA:s ambassad i Jordaniens huvudstad Amman meddelade samtidigt att personalen lämnat den diplomatiska anläggningen "på grund av ett hot".

Tillvägagångssättet har väckt frågor i Washington. Al Jazeeras korrespondent Patty Culhane säger att metoden avviker från hur sådana besked normalt hanteras.

– Det här är verkligen helt bisarrt. Jag kan inte säga att jag har sett något liknande under min långa tid som reporter i Washington, sa hon.

Culhane fortsätter:

– Det faktum att utrikesdepartementet hänvisar oss till en tweet från en biträdande utrikesminister, och att detta inte nödvändigtvis är officiell policy – men kanske säger de att det är det – så här brukar det inte gå till.

– Det är inte helt klart vad detta betyder och exakt hur amerikaner ska kunna lämna hela Mellanöstern när den kommersiella trafiken har störts så kraftigt på grund av alla robotar.

I helgen genomförde USA och Israel en rad attacker mot Iran. Enligt uppgifter dödades flera högt uppsatta personer, däribland landets högste ledare ayatolla Ali Khamenei. Teheran svarade med egna attacker runtom i regionen.

USA:s president Donald Trump sade på måndagen att konflikten från början beräknades pågå i fyra till fem veckor, men att den kan bli mer utdragen.

