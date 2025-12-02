V-topp åtalas för att ha misshandlat sina barn – media mörkar

Åtalet mot Rikard Rudolfsson gäller två fall av misshandel och två fall av barnfridsbrott, och gärningarna ska ha skett i familjens hem i Borlänge den 25–26 augusti i år.

I stämningsansökan beskrivs hur han ska ha slagit sina båda barn i huvudet med öppen hand så att det gjorde ont och skrämde dem, och hur barnen samtidigt tvingats bevittna varandras utsatthet.

Åklagaren uppger att brotten begåtts med uppsåt och att V-politikern har erkänt i polisförhör.

Rikard Rudolfsson är ordförande och gruppledare för Vänsterpartiet i Borlänge och sitter som förtroendevald i kommunstyrelsen, kommunfullmäktige och miljö- och samhällsbyggnadsnämnden.

"Lackade ur"

I polisens utredning ingår enligt Samnytt videoförhör med båda barnen, skolans orosanmälan till socialtjänsten och uppgifter om Rudolfssons tidigare vredesutbrott i hemmet. Av handlingarna framgår att han själv vid samtal med socialtjänsten medgett att han "lackat ur" och slagit barnen i bakhuvudet.

Samtidigt har Rudolfsson under lång tid profilerat sig i just frågor om våld och trygghet. Som V-toppen i Borlänge har han kampanjat mot "mäns våld" och pratat om barns rätt till en trygg uppväxt.

Trots detta har Borlänge Tidning valt att anonymisera politikern i sin rapportering. I en krönika samma dag som nyhetsartikeln om åtalet förklarar chefredaktören Erik Nyholm att beslutet motiveras med omsorg om barnen och andra närstående, som enligt honom riskerar att kunna identifieras om pappans namn nämns. Han menar att en namnpublicering skulle kunna innebära en otillbörlig publicitetsskada för tredje part.

Samtidigt har samma tidning tidigare namngett den före detta SD-politikern Daniel Lönn i Dalarna, då för ett ringa narkotikabrott, skriver Samnytt. Då publicerades både namn och bild, trots att han hade lämnat politiken och även i det fallet hade familj. Några motsvarande resonemang om tredje part fördes inte offentligt vid den publiceringen.

"Tredje part kan drabbas"

För Samnytt utvecklar chefredaktör Erik Nyholm sina skäl för anonymiseringen och hänvisar återkommande till pressetiken.

– Anledningen till anonymiseringen här har ju att göra med att tredje part kan drabbas av en publicitetsskada, säger han.

På påpekandet att också Daniel Lönn har familj svarar Nyholm:

– Som inte är inblandade i det han har gjort… Du vet, vi är ju knutna till det pressetiska systemet. Och då gör man ju sådana här övervägningar mellan oförsvarligt allmänintresse och oförsvarlig publicitetsskada. Det här är ju en bedömning man gör.

I intervjun kommenterar han också den tidigare publiceringen om SD-politikern:

– När det gäller min bedömning av Daniel Lönn, och den publicering vi gjorde då så var min bedömning att hade det här varit första gången något liknande hände, så hade kanske min bedömning varit annorlunda, säger Erik Nyholm till Samnytt.

Chefredaktören har själv på sociala medier poserat med Aftonbladets kampanj "Vi gillar olika", riktad mot Sverigedemokraterna.