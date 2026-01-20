"Valfläsk": GW avfärdar Tidöåtgärder som meningslösa

Förslaget innebär att straff ska kunna skärpas kraftigt när brott kopplas till gängkriminalitet. Ett stort antal brott omfattas.

Leif GW Persson är starkt kritisk och beskriver åtgärderna som en mycket dyr och massiv straffoffensiv utan brottsförebyggande effekt.

– Har det någon brottsminskande effekt? Icke, säger han till TV4.

Enligt GW riskerar reformen att leda till en kraftig ökning av antalet intagna. Han hänvisar till bedömningar om fler platser i kriminalvården men anser att konsekvenserna underskattas.

De långa straffen kan dessutom skapa juridiska problem, enligt GW.

– Blir det mer än 18 år blir det ju livstid med automatik. Det här kan bli väldigt knepigt att tillämpa med de nya straffsatserna.

Han tror inte heller på avskräckningseffekten, särskilt inte vid grovt våld som begås av unga människor.

– Då är avskräckningseffekten marginell, vill jag påstå, säger GW till TV4.

Att låsa in gärningspersoner kan i visserligen hindra nya brott utanför murarna, medger han, men till ett högt pris.

Trots hård kritik i remissomgången drivs förslaget vidare. GW konstaterar att det tycks saknas ett politiskt motstånd från oppositionen.

– För mig är den fullkomligt obegriplig.

Hans sammanfattning är tydlig.

– Det här är valfläsk.

– När man är klar med det här kommer kostnaden att bli gigantisk. Och det må väl vara om man får motsvarande vinster i form av minskad brottslighet – men det kommer vi inte att få, säger GW till TV4.