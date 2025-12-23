Vattenfall söker statligt stöd för ny kärnkraft

Planerna gäller tre eller fem mindre reaktorer på Väröhalvön. Nästa steg är förhandlingar med Regeringskansliet om statligt stöd, som ska utgå från den riskfördelningsmodell för ny kärnkraft som riksdagen beslutade om tidigare i år.

– Nästa steg blir nu att inleda förhandlingar med Regeringskansliet om statligt stöd, säger Desirée Comstedt till pressen, chef för ny kärnkraft på Vattenfall och vd för Videberg Kraft, i pressmeddelandet.

När förhandlingarna kan vara klara är oklart. Efter dem ska regeringen lämna ärendet vidare till EU-kommissionen för prövning enligt reglerna för statsstöd.

Videberg Kraft ägs av Vattenfall men har ingått avtal med företagsgruppen Industrikraft, där nio svenska industribolag planerar att köpa 20 procent av aktierna.

Bolaget utvärderar två reaktoralternativ: fem BWRX-300-reaktorer eller tre reaktorer från Rolls-Royce SMR. Den totala effekten ska bli 1.500 megawatt oavsett val.

”Det pågår en intensiv utvärderingsprocess av de två kvarvarande leverantörerna, och beslut om slutlig leverantör planeras under 2026”, skriver Vattenfall i pressmeddelandet.