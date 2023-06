Visselblåsare: USA har fångat flera UFO:n

Den tidigare underrättelse­officeraren David Grusch, 36, har lämnat information till USA:s kongress och till landets tillsynsmyndighet för underrättelseväsendet som påstås avslöja ett hemligt amerikanskt program för att bärga och tillvarata utomjordiska farkoster.

A military whistleblower claims a secret UFO retrieval program within the U.S. government has recovered “non-human origin technical vehicles." Hear from the whistleblower on "Elizabeth Vargas Reports" at 6p/5C.



Find your channel: https://t.co/ZH35VUpzxS. pic.twitter.com/CHLKtAD94c

— NewsNation (@NewsNation) June 5, 2023