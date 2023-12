Vita huset pekar ut republikansk politiker som antisemit

Thomas Massie var i förra veckan den enda ledamoten i USA:s representanthus som röstade nej till ett lagförslag som likställer antisionism – alltså kritik mot staten Israel – med antisemitism.

Han är en av mycket få offentliga personer som öppet ifrågasätter amerikanska politikers ofta närmast parodiska underdånighet inför Israel. På grund det politiska lobbysystemet i landet är det mycket svårt för en politisk kandidat som inte svär trohet till Mellanösternstaten att bli vald.

På tisdagen lade Thomas Massie upp en mem på X med budskapet att kongressen skyr "amerikansk patriotism" men älskar "sionism":

Vita husets vice kommunikationschef Herbie Ziskend skriver i ett svar på samma plattform:

"Alla amerikaner – inklusive det rebublikanska ledarskapet i representanthuset – borde fördöma denna hätska antisemitism från en sittande kongressmedlem."

Enligt NBC News vill Thomas Massie inte kommentera kritiken från Vita huset. Han kommer istället med ett "obevisat påstående om president Joe Bidens mentala hälsa".

Thomas Massie uppmärksammades igen senare på kvällen då en intervju av Tucker Carlson med honom lades upp. I intervjun pratar Massie om sitt motstånd mot att USA ska fortsätta att stödja kriget i Ukraina:

Ep. 45 How could Washington possibly send tens of billions more to sleazy oligarchs in Ukraine now that the whole enterprise has been revealed as a fruitless, corrupt and incredibly destructive disaster? Because that’s what they always do. pic.twitter.com/Cn6SMHcqcr

— Tucker Carlson (@TuckerCarlson) December 5, 2023