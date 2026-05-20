Widding ska tvinga Katja Nyberg till regelbundna drogtester

Publicerad 22 maj 2026 kl 08.48

Inrikes. Katja Nyberg får fortsätta att vara med i Elsa Widdings parti Ambition Sverige – men på nåder. Efter knarkåtalet ska den 55-åriga politikern drogtestas regelbundet.
"Resultaten kommer att utvärderas noga och ligga till grund för vidare ställningstagande", meddelar partiet.

Katja Nyberg, som tidigare företrädde Sverigedemokraterna, åtalades i förra veckan misstänkt för grov olovlig körning, rattfylleri, ringa narkotikabruk och innehav av narkotika.

Misstankarna om rattfylleri och narkotikabrott gäller en trafikolycka i mellandagarna. Polisen hottade en påse med vitt pulver i Nybergs handväska – och hårprover visade spår av flera droger – bland annat kokain, ecstasy och amfetamin.

Nyberg nekar till rattfylleri, ringa narkotikabrott och narkotikabrott. Däremot erkänner hon grov olovlig körning.

Efter olyckan lämnade hon SD. I april blev det känt att hon i stället kandiderar för Ambition Sverige.

Nu meddelar partiet att Nyberg framöver ska testas regelbundet, efter ett beslut som enligt partiet fattats tillsammans med henne.

"Därför har styrelsen i samråd med Katja beslutat att hon ska genomföra regelbundna drogtester. Resultaten kommer att utvärderas noga och ligga till grund för vidare ställningstagande", skriver Ambition Sveriges styrelse i ett pressmeddelande.

I pressmeddelandet understryker partiet att Katja Nyberg vidhåller att hon inte har tagit droger.

"Partistyrelsen ser allvarlig på situationen, men varken kan eller vill döma någon innan rättsprocessen är klar. Däremot vill vi försäkra oss om att våra riksdagskandidater är drogfria och i övrigt lämpliga för uppdraget", skriver Ambition Sverige.

Enligt Ambition Sverige har beslutet fattats "för att skapa tydlighet och förtroende, både internt i partiet och gentemot väljare, medlemmar och samarbetspartners".

