"Wokehöger" lanseras som "svenskt" nyord

Språkrådets och Språktidningens nyordlista för 2025 presenteras idag – och som vanligt innehåller den en lång rad ord som man hämtat in direkt från engelskan.
Henrik Rosenkvist, professor i nordiska språk vid Göteborgs universitet, är kritisk till detta.
– Språkrådet lånar in ord som "ragebait" och "six seven". Det är inte ens svenska, konstaterar han i Sveriges Radio.
Två svenska ord som faktiskt finns med på listan är "solsandbruk" och "mammakorv".
Nedan är listan på samtliga "nyaord" 2025, med Språkrådets/Språktidningens definitioner av dem:
AI-agent
Programvara som självständigt utför uppgifter och fattar beslut med hjälp av artificiell intelligens
Balkongkraftverk
Mindre solcellssystem som genererar el för privat bruk och som exempelvis kan placeras på en balkong
Beredskapsodling
Odling av grönsaker och andra nyttoväxter i syfte att stärka beredskapen för livsmedelsbrist
Broligark
Extremt rik man främst inom techindustrin som lierar sig med likasinnade män och strävar efter politiskt och samhälleligt inflytande
DEI
förkortning för diversity, equity and inclusion, mångfald, rättvisa och inkludering’
Digital suveränitet
Oberoende från digitala tjänster som är baserade utanför den egna politiska sfären
Drönarmur
Tekniskt system som hindrar obehöriga drönare från att ta sig över en gräns
Dunkelflaute
Väder utan solsken eller blåst, som leder till att varken solpaneler eller vindkraftverk genererar el
Existentiell hållbarhet
Hållbarhet som har att göra med människans behov av mening, trygghet och sammanhang i livet
Finfluerare
Person som sprider information eller råd om privatekonomi och investeringar via sociala medier
Handelsbazooka
Kraftfullt handelspolitiskt verktyg som en aktör kan använda för att besvara andra aktörers handelspolitiska åtgärder
Hjärnröta
Försvagning av den intellektuella förmågan som framför allt orsakas av upprepad exponering för trivialt innehåll på sociala medier
Hämndtull
Tull som införs som svar på en tull eller ett handelshinder från ett annat land
Klonförening
Juridiskt fristående idrottsförening som i praktiken är underställd en större moderförening
Kulturljudzon
Avgränsat område i en stad där högre ljudnivåer tillåts för att främja kulturverksamheter
Mammakorv
Dunkappa som går ned över knäna och oftast bärs av kvinnor
Matskatteväxling
Föreslagen reform av matmomsen som ska göra hälsosamma livsmedel som frukt och grönsaker billigare medan bland annat läsk och rött kött blir dyrare
Pethtest
Prov som används för att undersöka en persons alkolholvanor genom att mäta nivån av alkoholmarkören fosfatidyletanol (PEth) i blodet
Quadrobics
Träningsform där man springer på alla fyra och gör djurliknande rörelser
Rage bait
Budskap eller yttrande som avsiktligt provocerar mottagare för att väcka starka känslor och därigenom öka spridning och engagemang
Robusthöjande
Som gör något mer tåligt och bättre rustat att hantera störningar eller påfrestningar
Six seven
Ett nonsensuttryck
Skibidi
Ett nonsensord
Solsambruk
Metod där solpaneler och jordbruk kombineras på samma mark för samtidig energiproduktion och livsmedelsodling
Trumpviskare
Inflytelserik person som kommer väl överens med USA:s president Donald Trump och som används för att göra Trump välvilligt inställd till politiska förslag
Vibbkodning
Programmering med AI som översätter naturligt språk till datorkod
Wokehöger
Högerkonservativ person eller rörelse som beskylls för att agera känslomässigt i stället för förnuftsbaserat