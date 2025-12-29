© Språkrådet/Jens Magnusson
 

"Wokehöger" lanseras som "svenskt" nyord

Publicerad 29 december 2025 kl 13.43

Utrikes. Bland de "svenska nyord" som Språkrådet lanserar för år 2025 finns bland annat "Trumpviskare" och "wokehöger". Det senare är ett begrepp som Israellobbyn i USA har lanserat för att beskriva personer på högerkanten som är kritiska till Israels kontroll över politikerna i Washington. Nu kritiseras orden på listan för att inte ens vara svenska.

Språkrådets och Språktidningens nyordlista för 2025 presenteras idag – och som vanligt innehåller den en lång rad ord som man hämtat in direkt från engelskan.

Henrik Rosenkvist, professor i nordiska språk vid Göteborgs universitet, är kritisk till detta.

– Språkrådet lånar in ord som "ragebait" och "six seven". Det är inte ens svenska, konstaterar han i Sveriges Radio.

Två svenska ord som faktiskt finns med på listan är "solsandbruk" och "mammakorv".

Nedan är listan på samtliga "nyaord" 2025, med Språkrådets/Språktidningens definitioner av dem:

AI-agent
Programvara som självständigt utför uppgifter och fattar beslut med hjälp av artificiell intelligens

Balkongkraftverk
Mindre solcellssystem som genererar el för privat bruk och som exempelvis kan placeras på en balkong

Beredskapsodling
Odling av grönsaker och andra nyttoväxter i syfte att stärka beredskapen för livsmedelsbrist

Broligark
Extremt rik man främst inom techindustrin som lierar sig med likasinnade män och strävar efter politiskt och samhälleligt inflytande

DEI
förkortning för diversity, equity and inclusion, mångfald, rättvisa och inkludering’

Digital suveränitet
Oberoende från digitala tjänster som är baserade utanför den egna politiska sfären

Drönarmur
Tekniskt system som hindrar obehöriga drönare från att ta sig över en gräns

Dunkelflaute
Väder utan solsken eller blåst, som leder till att varken solpaneler eller vindkraftverk genererar el

Existentiell hållbarhet
Hållbarhet som har att göra med människans behov av mening, trygghet och sammanhang i livet

Finfluerare
Person som sprider information eller råd om privatekonomi och investeringar via sociala medier

Handelsbazooka
Kraftfullt handelspolitiskt verktyg som en aktör kan använda för att besvara andra aktörers handelspolitiska åtgärder

Hjärnröta
Försvagning av den intellektuella förmågan som framför allt orsakas av upprepad exponering för trivialt innehåll på sociala medier

Hämndtull
Tull som införs som svar på en tull eller ett handelshinder från ett annat land

Klonförening
Juridiskt fristående idrottsförening som i praktiken är underställd en större moderförening

Kulturljudzon
Avgränsat område i en stad där högre ljudnivåer tillåts för att främja kulturverksamheter

Mammakorv
Dunkappa som går ned över knäna och oftast bärs av kvinnor

Matskatteväxling
Föreslagen reform av matmomsen som ska göra hälsosamma livsmedel som frukt och grönsaker billigare medan bland annat läsk och rött kött blir dyrare

Pethtest
Prov som används för att undersöka en persons alkolholvanor genom att mäta nivån av alkoholmarkören fosfatidyletanol (PEth) i blodet

Quadrobics
Träningsform där man springer på alla fyra och gör djurliknande rörelser

Rage bait
Budskap eller yttrande som avsiktligt provocerar mottagare för att väcka starka känslor och därigenom öka spridning och engagemang

Robusthöjande
Som gör något mer tåligt och bättre rustat att hantera störningar eller påfrestningar

Six seven
Ett nonsensuttryck

Skibidi
Ett nonsensord

Solsambruk
Metod där solpaneler och jordbruk kombineras på samma mark för samtidig energiproduktion och livsmedelsodling

Trumpviskare
Inflytelserik person som kommer väl överens med USA:s president Donald Trump och som används för att göra Trump välvilligt inställd till politiska förslag

Vibbkodning
Programmering med AI som översätter naturligt språk till datorkod

Wokehöger
Högerkonservativ person eller rörelse som beskylls för att agera känslomässigt i stället för förnuftsbaserat

