"Wokehöger" lanseras som "svenskt" nyord

Språkrådets och Språktidningens nyordlista för 2025 presenteras idag – och som vanligt innehåller den en lång rad ord som man hämtat in direkt från engelskan.

Henrik Rosenkvist, professor i nordiska språk vid Göteborgs universitet, är kritisk till detta.

– Språkrådet lånar in ord som "ragebait" och "six seven". Det är inte ens svenska, konstaterar han i Sveriges Radio.

Två svenska ord som faktiskt finns med på listan är "solsandbruk" och "mammakorv".

Nedan är listan på samtliga "nyaord" 2025, med Språkrådets/Språktidningens definitioner av dem:

AI-agent

Programvara som självständigt utför uppgifter och fattar beslut med hjälp av artificiell intelligens

Balkongkraftverk

Mindre solcellssystem som genererar el för privat bruk och som exempelvis kan placeras på en balkong

Beredskapsodling

Odling av grönsaker och andra nyttoväxter i syfte att stärka beredskapen för livsmedelsbrist

Broligark

Extremt rik man främst inom techindustrin som lierar sig med likasinnade män och strävar efter politiskt och samhälleligt inflytande

DEI

förkortning för diversity, equity and inclusion, mångfald, rättvisa och inkludering’

Digital suveränitet

Oberoende från digitala tjänster som är baserade utanför den egna politiska sfären

Drönarmur

Tekniskt system som hindrar obehöriga drönare från att ta sig över en gräns

Dunkelflaute

Väder utan solsken eller blåst, som leder till att varken solpaneler eller vindkraftverk genererar el

Existentiell hållbarhet

Hållbarhet som har att göra med människans behov av mening, trygghet och sammanhang i livet

Finfluerare

Person som sprider information eller råd om privatekonomi och investeringar via sociala medier

Handelsbazooka

Kraftfullt handelspolitiskt verktyg som en aktör kan använda för att besvara andra aktörers handelspolitiska åtgärder

Hjärnröta

Försvagning av den intellektuella förmågan som framför allt orsakas av upprepad exponering för trivialt innehåll på sociala medier

Hämndtull

Tull som införs som svar på en tull eller ett handelshinder från ett annat land

Klonförening

Juridiskt fristående idrottsförening som i praktiken är underställd en större moderförening

Kulturljudzon

Avgränsat område i en stad där högre ljudnivåer tillåts för att främja kulturverksamheter

Mammakorv

Dunkappa som går ned över knäna och oftast bärs av kvinnor

Matskatteväxling

Föreslagen reform av matmomsen som ska göra hälsosamma livsmedel som frukt och grönsaker billigare medan bland annat läsk och rött kött blir dyrare

Pethtest

Prov som används för att undersöka en persons alkolholvanor genom att mäta nivån av alkoholmarkören fosfatidyletanol (PEth) i blodet

Quadrobics

Träningsform där man springer på alla fyra och gör djurliknande rörelser

Rage bait

Budskap eller yttrande som avsiktligt provocerar mottagare för att väcka starka känslor och därigenom öka spridning och engagemang

Robusthöjande

Som gör något mer tåligt och bättre rustat att hantera störningar eller påfrestningar

Six seven

Ett nonsensuttryck

Skibidi

Ett nonsensord

Solsambruk

Metod där solpaneler och jordbruk kombineras på samma mark för samtidig energiproduktion och livsmedelsodling

Trumpviskare

Inflytelserik person som kommer väl överens med USA:s president Donald Trump och som används för att göra Trump välvilligt inställd till politiska förslag

Vibbkodning

Programmering med AI som översätter naturligt språk till datorkod

Wokehöger

Högerkonservativ person eller rörelse som beskylls för att agera känslomässigt i stället för förnuftsbaserat