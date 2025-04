Apmänniskan Lucy får ansiktslyft – så såg hon ut

Tre miljoner år av mänsklig evolution börjar här – med ansiktet på en liten apmänniska vid namn Lucy.

Nu har forskare gett ett digitalt ansiktslyft till mänsklighetens mest berömda förfader, efter att ha återskapat hennes ansikte i 3D med hjälp av modern teknik.

Bakom rekonstruktionen står brasilianske Cicero Moraes, som i en intervju med The Telegraph beskriver resultatet som att "skymta en bro till det avlägset förflutna".

Lucy upptäcktes i Etiopien 1975 av den amerikanske paleontologen Donald Johanson och fick sitt namn efter Beatles-låten "Lucy in the Sky with Diamonds". Den meterlånga skelettresten tillhörde arten Australopithecus afarensis och visade tydligt att våra förfäder gick upprätt redan för över 3 miljoner år sedan.

Rekonstruktionen gjordes med hjälp av skanningar av Lucys skalle samt mjukvävnadsdata från schimpanser, som har en hjärnvolym jämförbar med den hos Australopithecus afarensis. Cicero Moraes menar att hans version är den mest "anatomiskt sammanhängande representationen" hittills.

– Rekonstruktionen, som förenar vetenskap och konst, låter oss föreställa oss hur hon kan ha sett ut för 3,2 miljoner år sedan och berikar både allmänhetens och vetenskapens förståelse av våra förfäder, säger Moraes.

Lucys ansiktslyft – som publicerats på Moraes Facebooksida – visar en varelse som är både människa och apa: med päls, ett plattare ansikte och en mindre utskjutande käke. Moraes förklarar vidare att hon har ”mindre markerade ögonbrynsbågar än schimpanser, men ändå tydligt avvikande från moderna människor”.

Hårets och hudens utformning baserades på paleoantropologiska beskrivningar av det varma etiopiska klimatet där Lucy levde.