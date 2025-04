USA-börserna kraschar vidare

Elbilstillverkaren Tesla fortsatte sin nedåtgående trend och föll med 4,8 procent, vilket innebär att aktien tappat drygt 40 procent sedan årsskiftet.​

Samtidigt försvagades den amerikanska dollarn till sin lägsta nivå på tre år i ett internationellt index, rapporterar CNBC. En dollar kostar nu 9,52 kronor, jämfört med 9,77 kronor i onsdags.

Investerare är avvaktande inför ökad klarhet kring de tullförhandlingar som president Donald Trumps administration är involverad i med flera länder.​

Guldpriset steg till ett nytt rekord på måndagen, drivet av oro för global ekonomisk tillväxt till följd av handelskriget mellan USA och Kina, samtidigt som en svagare dollar ytterligare förstärkte uppgången.

Spotpriset på guld steg med 1,9 procent till 3.391,02 dollar per uns efter att tidigare under sessionen ha nått ett rekord på 3 391,62 dollar. USA:s guldterminer ökade med 2,2 procent till 3 402,80 dollar. Ytterligare några timmar senare hade priset stigit till 3.425 dollar per uns.

Marknadsstrategen Yeap Jun Rong från IG noterade i en kommentar till Reuters att guldmarknaden prissätter ökade geopolitiska risker, drivet av USA:s tullspänningar och stagflationsoro, medan fortsatt efterfrågan från centralbanker ger ytterligare stöd för priserna.

President Trumps införande av "ömsesidiga tullar" mot ett flertal länder och hans administrations eskalerande handelsåtgärder mot Kina har ytterligare ökat osäkerheten.​