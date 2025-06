Oljepriset rusar efter attacken

Priset på Brentolja från Nordsjön steg med över 10 procent kort efter nyheten och nådde därmed den högsta nivån sedan januari.

Under fredagsmorgonens handel i Europa hade priset sjunkit något men låg fortfarande omkring 5 procent över torsdagens nivå. Ett fat Brent handlades då för 72,80 dollar, medan amerikansk råolja låg på 73,20.

– Det är en explosiv situation, men den kan också snabbt neutraliseras som vi såg i april och oktober förra året, då Israel och Iran attackerade varandra direkt, säger energianalytikern Vandana Hari till BBC News.

Hon tillägger att situationen också kan eskalera till ett större krig som stör oljeförsörjningen från Mellanöstern.

Oljepriset påverkar inte bara drivmedelskostnaderna utan även priserna på exempelvis livsmedel, vilket gör marknadsreaktionen extra känslig.

Efter Israels attacker har Iran svarat med att skicka runt 100 drönare mot israeliskt territorium, enligt den israeliska militären.

Oron är nu stor att konflikten ska påverka trafiken genom Hormuzsundet – ett av världens viktigaste transportstråk för olja, där omkring en femtedel av världens oljeflöde passerar. Flera dussin tankfartyg befinner sig ständigt i eller i närheten av sundet, som omges av Iran i norr och Oman samt Förenade Arabemiraten i söder.

– Just nu ser vi en inledande riskreaktion. Men marknaden måste under de kommande dagarna väga in hur långt detta kan gå, säger Saul Kavonic, chef för energianalys på MST Financial.

Samtidigt föll börserna i både Asien och Europa. Londons FTSE 100-index öppnade med ett tapp på 0,6 procent, medan så kallade "trygga" tillgångar som guld och schweizerfranc ökade i värde.