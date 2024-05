Mikroplaster kopplas till allt mindre sperma hos män världen över

Forskarna testade 23 mänskliga testiklar, såväl som 47 testiklar från hundar. De hittade mikroplastföroreningar i samtliga prov.

De mänskliga testiklarna hade bevarats och deras spermieantal kunde därför inte mätas. Men antalet spermier i hundarnas testiklar kunde kontrolleras och var lägre i prover med högre kontaminering med PVC. Studien visar en korrelation men ytterligare forskning behövs enligt forskarna för att bevisa att mikroplaster orsakar sjunkande spermier.

Antalet spermier hos män har sjunkit kraftigt i decennier, och kemiska föroreningar som bekämpningsmedel har pekats ut som skyldiga i olika studier.

Mikroplaster har också nyligen upptäckts i mänskligt blod, moderkakor och bröstmjölk, vilket tyder på omfattande kontaminering av människors kroppar. Effekten på hälsan är ännu okänd men mikroplaster har visat sig orsaka skador på mänskliga celler i laboratoriemiljlö.

Stora mängder plastavfall dumpas i miljön, i synnerhet i tredje världen, och mikroplaster har förorenat hela planeten. Människor konsumerar partiklarna via mat och dryck samt genom att andas in dem.

– I början tvivlade jag på om mikroplast kunde penetrera reproduktionssystemet. När jag först fick resultaten för hundar blev jag förvånad. Jag blev ännu mer förvånad när jag fick resultaten för människor, säger professor Xiaozhong Yu vid University of New Mexico enligt The Guardian.

Testiklarna som analyserades erhölls från obduktioner 2016. Männen var mellan 16 och 88 år när de dog.

– Inverkan på den yngre generationen kan vara mer oroande, säger Xiaozhong Yu.

De mänskliga testiklarna i studien visade sig ha en plastkoncentration som var nästan tre gånger högre än den som hittades i hundtestiklarna: 330 mikrogram per gram vävnad jämfört med 123 mikrogram. Polyeten, som används i plastpåsar och flaskor, var den vanligaste mikroplasten som hittades, följt av PVC.